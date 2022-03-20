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«الأهلي طرابلس» يعتلي قمة مجموعته في «الكونفدرالية» بالفوز على بيراميدز (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 مارس 2022, 11:40 مساء
«الأهلي طرابلس» يعتلي قمة مجموعته في «الكونفدرالية» بالفوز على بيراميدز (فيديو)
لحظة إرجاع الكرة بالخطأ من مدافع فريق بيراميدز لتسكن شباك حارسه (الإنترنت)
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حقق فريق «الأهلي طرابلس» فوزًا غاليًا، اليوم الأحد، بنتيجة (1/0) على فريق بيراميدز المصري، في المباراة التي أقيمت على ملعب شهداء بنينا، ضمن الجولة الخامسة من دوري المجموعات لكأس الكونفدرالية.

هدف اللقاء الوحيد، جاء عن طريق خطأ من لاعب بيراميدز عمر جابر في الدقيقة 54 من عمر اللقاء، بعد عرضية من الفريق الليبي حاول اللاعب المصري إسنادها إلى حارس مرماه، ولكنها سكنت الشباك.

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وبتلك النتيجة ارتفع رصيد «الأهلي طرابلس» إلى النقطة رقم 12، متصدرًا المجموعة، في حين توقف رصيد بيراميدز عند 10 نقاط محتلاً المركز الثاني.

وضمن الفريقان بشكل رسمي التأهل من مرحلة المجموعات إلى الأدوار الإقصائية، قبل أن تلعب منافسات الجولة السادسة والأخيرة التي ستحسم الصاعد في المركز الأول.

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