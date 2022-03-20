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الأهلي طرابلس والاتحاد يستقبلان بيراميدز وليوباردس في «الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 مارس 2022, 03:29 مساء
الأهلي طرابلس والاتحاد يستقبلان بيراميدز وليوباردس في «الكونفدرالية»
مباراة الأهلي طرابلس وبيراميدز. (المركز الإعلامي لنادي بيراميدز)
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يقام اليوم الأحد، مباراتان في «الكونفدرالية»، في المباراة الأولى يستقبل فريق «الاتحاد»، نظيره «رويال ليوباردس» الاسواتيني في بنغازي، لإجراء اللقاء المرتقب، في تمام الساعة السادسة بتوقيت ليبيا، بملعب «شهداء بنينا»، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس «الكونفدرالية» الأفريقية.

أما المباراة الثانية، فيستقبل فريق «الأهلي طرابلس» فريق «بيراميدز» المصري، الذي أعلن تلقيه إخطارًا من مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، يؤكد فيه إقامة مباراة الفريق مع «الأهلي طرابلس» دون جمهور.

ويحل «بيراميدز» ضيفًا على «الأهلي طرابلس»، في بنغازي بنفس الجولة الخامسة قبل الأخيرة لمرحلة المجموعات ببطولة كأس «الكونفدرالية» الأفريقية.

ضمن «بيراميدز» تأهله إلى ربع نهائي كأس «الكونفدرالية» الأفريقية قبل جولتين من نهاية مشوار مرحلة المجموعات، حيث حصد «بيراميدز» 10 نقاط، بعد الفوز على «الأهلي طرابلس» و«الصفاقسي» التونسي بالقاهرة، وعلى «زاناكو» في زامبيا والتعادل مع «الصفاقسي» في تونس.
 
فريق «الاتحاد» يسعى لتحقيق الفوز من أجل الحفاظ على آماله وحظوظه في التأهل للدور ربع النهائي من دور المجموعات، بعد خسارته في الجولة الرابعة أمام فريق «شبيبة الساورة» الجزائري بنتيجة هدف دون رد.

ترتيب المجموعة حاليًا فريق «أورلاندو بيراتس» يتصدرها برصيد 9 نقاط، ويحل «شبيبة الساورة» الجزائري ثانيًا بفارق الأهداف عن «الاتحاد» ولكل منها 7 نقاط، و«ليبوباردس» رابعًا من دون نقاط.

جانب من تدريبات فريق الاتحاد لكرة القدم. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)
جانب من تدريبات فريق الاتحاد لكرة القدم. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)
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