قناة «WTV» تبث استديو تحليليا لمباراة «السويحلي» و«الأولمبي» في الدوري

القاهرة - بوابة الوسط

تبث قناة «WTV» في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا، اليوم الأحد، مباراة «السويحلي» و«الأولمبي»، ويسبق اللقاء استديو تحليلي يقدمه مؤيد اسكندر، في حضور المحللين رمزي سويكر وعادل الخمسي وعبد الرحيم نجم.

ويتجدد الموعد، اليوم الأحد، مع مباراتين بالدوري الليبي لكرة القدم، فعلى ملعب مصراتة، «السويحلي» ثالث المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة يستضيف «الأولمبي» متصدر المجموعة برصيد 22 نقطة، وبملعب الجميل، «المدينة» سادس المجموعة الثانية بـ17 نقطة يلتقي «أبوسليم» رابع المجموعة بـ18 نقطة.

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والأربعاء المقبل 23 مارس، ستقام مباراتان أيضًا على ملعب أجدابيا، «التعاون» يستضيف «الصداقة»، وعلى ملعب طبرق «دارنس» يلتقي «الهلال».

الجمعة 25 مارس، ستقام مباراتان أيضًا على ملعب الجميل، «الاتحاد» يتبارى مع «الشط»، وبملعب أبوسليم يقام لقاء «المحلة» و«الأهلي طرابلس».



يشار إلى أن لجنة المسابقات أجلت ثلاث مباريات بالمجموعة الأولى، وهي «شباب الجبل» و«الأخضر»، و«خليج سرت» و«النصر»، و«الأهلي بنغازي» مع «التحدي.»