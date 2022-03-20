فوز الاتحاد والهلال والشباب والأهلي بنغازي في كأس السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل مسابقة كأس ليبيا لكرة السلة، حيث سجلت نتائج أمس السبت، بقاعة قرطبة بطرابلس، فوز «الشباب» على «الأولمبي» (96-39)، وفوز «الاتحاد» على «اليرموك» (80-32)، و«الهلال» يفوز على «التحدي» (95-63)، و«الأهلي بنغازي» على «السلفيوم» بعدم الحضور (20-0).

واليوم الأحد 20 مارس، تقام مباراة واحدة بقاعة قرطبة بطرابلس، وتجمع «المدينة» و«الجزيرة».

وغدًا الإثنين، ستقام مباراتان ببنغازي، «النصر» يلتقي «الهلال»، و«المروج» يتبارى مع «الأهلي بنغازي».

الثلاثاء 22 مارس، ستقام بقاعة قرطبة مباراتان، المباراة الأولى ستجمع «الاتحاد» و«الأولمبي»، ويعقبها لقاء «الشباب» و«اليرموك».

والأربعاء 23 مارس، ستختتم المرحلة الأولى بمباراة «الأهلي طرابلس» و«الجزيرة».

جدير بالذكر شهد الدوري الليبي لكرة السلة فوز الأهلي بنغازي على المروج (80-69)، والهلال على السلفيوم (104-36)، والمدينة على الشباب (66-54)، والاتحاد على الجزيرة (99-38)، والأهلي طرابلس على الجزيرة (103-34)، والاتحاد على اليرموك بالغياب (20-0).