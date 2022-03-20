دراجو المدينة أبطال سباق طرابلس السادس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

نظم الاتحاد الفرعي للدراجات بطرابلس، الجمعه، سباقه السادس لهذا الموسم للناشئين لمسافة 50 كلم، والأواسط والكبار 85 كلم، نقطة انطلاق السباق من طريق المطار بطرابلس مرورًا بقصر بن غشير، اسبيعة، وصولًا إلى ترهونة، وجاءت النتائج النهائية على النحو التالي:

سباق الكبار

أول الترتيب لدراج نادي المدينة أحمد سويكر بزمن 2.23.55 ساعة، وجاء ثانيًا دراج نادي المدينة قيس عمران أبوثالولة بزمن 2.23.55 ساعة، وثالثًا دراج الأهلي طرابلس أحمد منير سالم بزمن 2.34.03 ساعة.

سباق الأواسط

أول الترتيب لدراج المدينة سند خمير بزمن 2.34.03 ساعة، وثانيًا دراج الجمارك أركان عبدالسلام الخويلدي من نادي الجمارك بزمن 2.34.03 ساعة، وثالثًا دراج الأهلي طرابلس بدر عمران أبوثالولة بزمن 2.34.03 ساعة.

سباق الناشين

أول الترتيب دراج نادي المدينة عدي عادل السائح بزمن 1.49.35 ساعة، وثانيًا دراج الأهلي طرابلس سالم خالد فرج بزمن 1.49.35 ساعة، وثالثًا دراج الاتحاد المصراتي عبدالله أبوبكر عبدالله بزمن 1.49.35 ساعة.