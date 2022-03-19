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«بوابة الوسط» ترصد مشوار 279 هدفا في الدوري الليبي الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 19 مارس 2022, 06:04 مساء
«بوابة الوسط» ترصد مشوار 279 هدفا في الدوري الليبي الممتاز
مباراة الأهلي بنغازي ودارنس في الدوري الليبي. (صفحة نادي الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)
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اختُتمت مباريات الأسبوع الخامس، إياب، لمسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، وشهدت تسجيل 27 هدفًا في المجموعتين، المجموعة الأولى 18 هدفًا، والثانية 9 أهداف، وكانت نتائج المباريات على النحو التالي:

المجموعة الأولى
التعادل الإيجابي بين «الأهلي بنغازي» و«دارنس» بهدف، وفوز «النصر» على «الهلال» بهدفين مقابل هدف، وفوز «الأخضر» على «خليج سرت» بنتيجة ثقيلة (6-1)، والتعادل الإيجابي بين «الصداقة» و«التحدي» بهدف، وفوز «التعاون» على «شباب الجبل» (4-0)، مجموع أهداف المجموعة الأولى 18 هدفًا.

المجموعة الثانية
جرت ثلاث مباريات فقط، بعدما تم تأجيل مباراة «الاتحاد» مع «الخمس» و«الأهلي طرابلس» و«الأولمبي، بسبب المشاركة الأفريقية.

انتهت مباراة «المدينة» و«السويحلي» بالتعادل الإيجابي بهدفين، بينما فاز «أبوسليم» على «الشط» بهدفين مقابل هدف، والتعادل الإيجابي بين «المحلة» و«الاتحاد المصراتي» بهدف، ليصل مجموع أهداف المجموعة إلى 9 أهداف.

مجموع الأهداف المسجلة حتى الأسبوع الخامس 279 هدفًا، المجموعة الأولى تم تسجيل 170 هدفًا، والثانية 109هدفًا.

ترتيب المجموعة الأولى
«الأهلي بنغازي» 35 نقطة، «الأخضر» 31 نقطة، «النصر» 29 نقطة، «الهلال» 20 نقطة، «الصداقة» 18 نقطة، «التعاون» 18 نقطة، «دارنس» 13 نقطة، «شباب الجبل» 12 نقطة، «خليج سرت» 8 نقاط، «التحدي» 8 نقاط.

ترتيب المجموعة الثانية
«الأولمبي» في صدارة المجموعة الثانية موقتًا برصيد 22 نقطة، «الاتحاد» 19 نقطة منقوصًا منه خمس مباريات، «الأهلي طرابلس» 17 نقطة، منقوصًا منه أربع مباريات، و«السويحلي» 18 نقطة، و«أبوسليم» 18نقطة، «منقوصًا منه مباراة، و«المدينة» 17 نقطة، منقوصًا منه مباراة واحدة، و«الاتحاد المصراتي» 16نقطة، منقوصًا منه مباراتان، و«المحلة» 14نقطة، منقوصًا منه مباراة، و«الخمس» 12نقطة، منقوصًا منه مباراة،»الشط» 4 نقاط.

متفرقات في الدوري
«الأهلي بنغازي» أول المتأهلين للدوري السداسي من المجموعة الأولى، بعد أن جمع 35 نقطة رغم تعادله مع «دارنس» في الأسبوع الخامس.

«الأخضر» و«النصر» الأقرب للتأهل للدور السداسي من المجموعة الأولى، «الأخضر» 31 نقطة، «النصر» 29 نقطة، وابتعاد فريق «الهلال» عن المنافسة ورصيده 20 نقطة.

«التحدي» و«خليج سرت» رصيد كل منهما 8 نقاط، وهما الأقرب إلى الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى من المجموعة الأولى.

فريق «الأخضر» يمطر شباك «خليج سرت» بـ6 أهداف مقابل هدف، بمجموع 12هدفًا، أهداف «الأخضر» في شباك «خليج سرت» ذهابًا وإيابًا.

لاعب «الأخضر» صهيب بن سليمان سجل أجمل هدف في الدوري الليبي هذا الموسم بكرة من منتصف الملعب في شباك فريق «خليج سرت».

فريق «دارنس» يخطف تعادلًا ثمينًا من «الأهلي طرابلس» من ملعب بنينا، و«التعاون» يعود بفوز كبير إلى أجدابيا، بعد أن فاز على فريق «شباب الجبل» بملعب شيخ الشهداء بنتيجة أربعة أهداف نظيفة.

فريق «الاتحاد» لم يخسر أي مباراة، رغم أنه لم يلعب أي مباراة في مرحلة الإياب.

أندية مهددة بالهبوط

فريق «الشط» من المجموعة الثانية الأقرب للهبوط لدوري الدرجة الأولى، حيث لم يفز بأي مباراة وسجل الخسارة التاسعة هذا الموسم، برصيد أربع نقاط فقط.

فريق «الأخضر» أكثر تسجيلًا للأهداف برصيد 34 هدفًا، والأقل تسجيلًا فريق «الشط» بخمسة أهداف فقط، و«المدينة» و«المحلة» أكثر الفرق تعادلًا بثمانية تعادلات.

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