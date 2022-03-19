الاتحاد وليوباردس يصلان إلى بنغازي قبل مواجهة «الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

وصلت إلى مدينة بنغازي بعثة فريق «الاتحاد»، قادمة من العاصمة طرابلس، كما وصل أيضًا أمس الجمعة فريق «رويال ليوباردس» الاسواتيني إلى بنغازي، وذلك لإجراء اللقاء المرتقب مساء غد الأحد، في تمام الساعة السادسة بتوقيت ليبيا، بملعب شهداء بنينا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس «الكونفدرالية» الأفريقية.



فريق «الاتحاد» يسعى لتحقيق الفوز من أجل الحفاظ على أماله وحظوظه في التأهل للدور ربع النهائي من دور المجموعات، بعد خسارته في الجولة الرابعة أمام فريق «شبيبة الساورة» الجزائري بنتيجة هدف دون رد.

ترتيب المجموعة حاليًا فريق «أورلاندو بيراتس» يتصدرها برصيد 9 نقاط، ويحل «شبيبة الساورة» الجزائري ثانيًا بفارق الأهداف عن «الاتحاد» ولكل منها 7 نقاط، و«ليبوباردس» رابعًا من دون نقاط.