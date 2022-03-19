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7 ليبيين في عربية القوس والسهم للناشئين بموريتانيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 19 مارس 2022, 05:19 مساء
7 ليبيين في عربية القوس والسهم للناشئين بموريتانيا
منافسات القوس والسهم. (أرشيفية - إنترنت)
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أكد رئيس الاتحاد الليبي للقوس والسهم كريم فرحات في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» مشاركة ليبيا في بطولة العرب الثانية للناشئين التي تستضيفها موريتانيا خلال الفترة من 24 إلى 30 مارس الجاري.

ويشارك في المنافسات منتخبات ليبيا والعراق وسورية والسعودية والسودان والصومال وموريتانيا البلد المستضيف.

وأضاف كريم «أن المشاركة الليبية ستكون بسبعة ناشئين وهم: عبدالمهيمن بن ناجي وأيوب الجالي وصفوان البوسيفي وفرح عبدالحميد كريمة وبراءة فتحي الوافي وابتهال عيسى قرواش ووئام فتحي خليفة، والمدرب أحمد المجريسي والإداري انتصار كريمة ويترأس الوفد أمين عام الاتحاد صبري شنيبة».

وفي سياق متصل، تتواصل بمدينة جربة التونسية دورة إعداد المدربين برعاية برنامج التضامن الأولمبي باللجنة الأولمبية الدولية، وبمشاركة 18 مدربًا ليبيًا (13رجال و5 سيدات)، ويتضمن برنامجها، محاضرات نظرية وتدريبات عملية بإشراف خبير دولي، ويتحصل المجتازون للدورة على شهادة مدرب معتمدة من الاتحاد الدولي للقوس والسهم.

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