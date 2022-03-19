حشاد يمثل ليبيا في اجتماع «عمومية الاتحاد العربي للرياضة الجامعية»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

عقد، أمس الجمعة، بمدينة أبوظبي اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرياضة الجامعية، وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، قال أمين عام الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب طارق حشاد، ممثل ليبيا في الاجتماع، «تم إقرار أجندة الاجتماع».

وأضاف حشاد قائلًا: «تم عرض تقرير الأمين العام عن الفترة السابقة، وتم تحديد الدول المستضيفة لبطولات الاتحاد للعام 2022 على النحو التالي: بطولة تنس الطاولة بدمشق، وبطولة كرة القدم داخل الصالات بأبوظبي، وبطولة الكرة الطائرة الشاطئية بمسقط، كما تمت المصادقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي، ومنها تمديد فترة المكتب التنفيذي الحالي لمدة عامين تعويضًا عن فترة التوقف، بسبب جائحة كورونا، وكذلك إضافة منصب نائب ثالث للرئيس».

واختتم حشاد حديثه: «عقد على هامش الاجتماع اجتماع لدول اتحاد شمال أفريقيا للرياضة الجامعية وتم فيه التصديق على محضر الاجتماع السابق (رقم 2)، ومناقشة مصادر التمويل وإقامة ملتقى لألعاب رياضية لطلاب شمال أفريقيا للرياضة الجامعية، وتكوين لجنتي التسويق والإعلام».