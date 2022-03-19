انتهت عبر قناة «WTV».. الخمس 1-2 الاتحاد المصراتي

القاهرة - بوابة الوسط

فاز «الاتحاد المصراتي» على «الخمس» (2-1) في مباراة بثتها قناة «WTV»، حيث انطلقت، اليوم السبت، على ملعب مدينة الزاوية أولى مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بمباراة «الاتحاد المصراتي» و«الخمس».

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وفي بقية مباريات الجولة، تقام غدًا الأحد، مباراتان، فعلى ملعب مصراتة «السويحلي» يستضيف «الأولمبي»، وبملعب الجميل، «المدينة» يلتقي «أبوسليم».

والأربعاء 23 مارس، ستقام مباراتان أيضًا، على ملعب أجدابيا، «التعاون» يستضيف «الصداقة»، وعلى ملعب طبرق، «دارنس» يلتقي «الهلال».

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والجمعه 25 مارس، ستقام مباراتان أيضًا، على ملعب الجميل، «الاتحاد» يتبارى مع «الشط»، وبملعب أبوسليم يقام لقاء «المحلة» و«الأهلي طرابلس».