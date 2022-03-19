الاتحاد المصراتي يلتقي الخمس في افتتاح الأسبوع الـ15 من الدوري الليبي.. السبت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق، اليوم السبت، على ملعب مدينة الزاوية أولى مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بمباراة الاتحاد المصراتي والخمس.

وفي بقية مباريات الجولة، تتواصل غدًا الأحد، مبارتان، فعلى ملعب مصراتة السويحلي يستضيف الأولمبي، وبملعب الجميل، المدينة يلتقي أبوسليم.

والأربعاء 23 مارس، ستقام مبارتان أيضًا، على ملعب أجدابيا، التعاون يستضيف الصداقة، وعلى ملعب طبرق، دارنس يلتقي الهلال.

والجمعه 25 مارس، ستقام مبارتان أيضًا، على ملعب الجميل، الاتحاد يتبارى مع الشط، وبملعب أبوسليم يقام لقاء المحلة والأهلي طرابلس.

يشار إلى أن لجنة المسابقات أجلت ثلاث مباريات بالمجموعة الأولى، وهى شباب الجبل والأخضر، وخليج سرت والنصر، والأهلي بنغازي والتحدي.