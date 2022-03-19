ليبيا تتذيل بطولة شمال أفريقيا 17 عاما وصدراة لمصر

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت أمس الجمعة، بملعب الدار البيضاء بالجزائر مبارتان في بطولة شمال أفريقيا لكرة القدم تحت 17 عاما انتهيتا بفوز تونس على ليبيا بهدفين لهدف (2-1) وفوز مصر على المغرب بهدف نظيف.

مفكرة النتائج

الجزائر×ليبيا (1-0)

مصر×تونس (3-2)

مصر×ليبيا (4-0)

الجزائر×المغرب (0-0)

تونس×ليبيا (2-1)

مصر×المغرب (1-0)

الترتيب بعد الجولة 3

الصدارة لمصر وبالعلامة الكاملة 9 نقاط من 3 مباريات، وأقرب الملاحقين الجزائر بـ4 نقاط من مبارتين، تونس 3 نقاط، المغرب نقطة واحدة، وليبيا دون نقاط.

والأحد 20 مارس، ستقام مبارتان، تونس تتبارى مع المغرب، ومصر تلتقي الجزائر، وتختتم البطولة الثلاثاء 22 مارس، بمبارتي ليبيا مع المغرب، والجزائر مع تونس.