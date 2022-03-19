ليبيا تتذيل بطولة شمال أفريقيا 17 عاما وصدراة لمصر...

جرت أمس الجمعة، بملعب الدار البيضاء بالجزائر مبارتان في بطولة شمال أفريقيا لكرة القدم تحت 17 عاما انتهيتا بفوز تونس على ليبيا بهدفين لهدف (2-1) وفوز مصر على المغرب بهدف نظيف.
مفكرة النتائج
الجزائر×ليبيا (1-0)
مصر×تونس (3-2)
مصر×ليبيا (4-0)
الجزائر×المغرب (0-0)
تونس×ليبيا (2-1)
مصر×المغرب (1-0)
الترتيب بعد الجولة 3
الصدارة لمصر وبالعلامة الكاملة 9 نقاط من 3 مباريات، وأقرب الملاحقين الجزائر بـ4 نقاط من مبارتين، تونس 3 نقاط، المغرب نقطة واحدة، وليبيا دون نقاط.
والأحد 20 مارس، ستقام مبارتان، تونس تتبارى مع المغرب، ومصر تلتقي الجزائر، وتختتم البطولة الثلاثاء 22 مارس، بمبارتي ليبيا مع المغرب، والجزائر مع تونس.
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