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نجاح تجربة ملاكمة بنغازي «النصف احترافية»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الجمعة 18 مارس 2022, 04:51 مساء
نجاح تجربة ملاكمة بنغازي «النصف احترافية»
منافسات الملاكمة الليبية. (الإنترنت)
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جرت بصالة نادي المدينة ببنغازي، بطولة بنغازي للملاكمة نصف احترافيه، وتميزت بالتنظيم الجيد والمستوى الفني الجيد.

وأسفرت المباريات الأربع على النتائج التالية: 

1- وزن الخفيف
فوز الملاكم أحمد الكوم على مصطفى طقطق.

- 13 نزالا في بطولة الاستقلال للملاكمة ببنغازي
- أبوعزة في تصريح إلى «بوابة الوسط»: نجهز لدورة ترقية حكام الملاكمة في بنغازي
- شاهد عبر قناة «Wtv».. أول نزال احترافي في أوروبا للفلاح الليبي أمام مورات التركي

2- وزن الوسط
فوز الملاكم معين البوسيفي على محمد العوامي بالنقاط

3- وزن المتوسط
فوز الملاكم إبراهيم الساحلي على محمد اشتيوي بالنقاط.

4- وزن الثقيل
فوز الملاكم  مفتاح عبدالقادر على فرج المقصبي بالنقاط.

وقال حكم الملاكمة مفتاح بوعزة، إلى «بوابة الوسط» إن المباريات كانت جيدة ومليئة بالإثارة والتشويق، وجرىس توزيع أحزمة تشجيعية على الفائزين، ووزعت أيضا شهادات ترقية لعدد من حكام الملاكمة بنغازي، والشهادات التقديرية لعدد من الشخصيات الإدارية والإعلامية التي أسهمت في إنجاح هذا الكرنفال.

واختتم أبوعزة حديثه بأن بطولة نصف احترافيه أخرى، ستنظم عقب شهر رمضان المبارك.

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