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تعرف على موعد سفر المنتخب الوطني إلى موريتانيا للمشاركة في الدورة الدولية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 مارس 2022, 12:58 مساء
تعرف على موعد سفر المنتخب الوطني إلى موريتانيا للمشاركة في الدورة الدولية
جانب من مران المنتخب الوطني الأول لكرة القدم. (الإنترنت)
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تتحول، يوم الأحد المقبل، بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، إلى العاصمة الموريتانية، نواكشوط، للمشاركة في دورة موريتانيا الودية الدولية المصغرة، التي ستستضيفها ملاعب موريتانيا بداية من 23 من شهر مارس، وحتى 29 من الشهر نفسه ضمن أيام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمشاركة «فرسان المتوسط»، ومنتخبات موريتانيا، مستضيفة البطولة، والنيجر وموزمبيق.

وستفتتح الدورة الرباعية بمباراة منتخبي موزمبيق مع النيجر في الثالث والعشرين من شهر مارس الجاري، وستقام المباراة بملعب الشيخ بوديا بالعاصمة نواكشوط الذي سيحتضن جميع مباريات البطولة.

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ليبيا × النيجر
وسيستهل المنتخب الوطني مباريات البطولة بمواجهة منتخب النيجر يوم 26 من شهر مارس، فيما تجمع المباراة الثانية منتخب موريتانيا مستضيف البطولة مع منتخب موزمبيق، وسيختتم «فرسان المتوسط» مبارياته في الدورة المصغرة بمواجهة موريتانيا في التاسع والعشرين من شهر مارس الجاري.

قائمة فرسان المتوسط
وكان الاتحاد الليبي لكرة القدم أعلن قائمة المنتخب الأول الذي يستعد للمشاركة في البطولة. وخلت القائمة من لاعبي فريقي «الاتحاد» و«الأهلي طرابلس» بسبب مشاركتهما في بطولة «الكونفدرالية» الأفريقية، حيث ضمت القائمة 24 لاعباً وهم: ثلاثي حراس المرمى مراد الوحيشي، جواد رزق، هارون البيري.

ومعهم اللاعبون: سند مصطفى، أحمد فكرون، مصطفى حمزة، علي يوسف، حامد الثلبة، جمعة بورقيقة، المهدي الكوت، معتز معروف، طارق بشارة، الشامخ فرج، محمد التوهامي، مؤيد اللافي، أنس الشبلي، معتصم إسكندر، إبراهيم بودبوس، محمد صوله، السنوسي الهادي، فاضل سلامة، سالم المسلاتي، صلاح فكرون، أكرم الزوي.

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