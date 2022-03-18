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«الوسط» تستعرض أبرز أرقام وإحصاءات الجولة الـ13 بالدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الجمعة 18 مارس 2022, 09:24 صباحا
«الوسط» تستعرض أبرز أرقام وإحصاءات الجولة الـ13 بالدوري الممتاز
مباراة بالدوري الليبي لكرة القدم. (الإنترنت)
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اختتمت مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي الجاري (2021 - 2022)، بمباراة فوز «شباب الجبل»، على نظيره «التحدي» بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «شهداء بنينا» الدولي ببنغازي. لحساب المجموعة الأولى. ليواصل «التحدي» المعاناة في بطولة الدوري، بتواجده في المركز الأخير برصيد 7 نقاط. أما «شباب الجبل» فقد اقتنص ثلاث نقاط غالية تساعده في التقدم خطوة نحو المناطق الآمنة، حيث يحتل المركز الثامن برصيد 12 نقطة، حصدها من فوز في ثلاث مباريات وثلاثة تعادلات وخسارة في سبع مباريات.

وفي آخر نتائج الجولة الماضية أيضاً، حسم التعادل السلبي المواجهة التي أُقيمت بين «السويحلي» ونظيره «الشط»، التي أُقيمت على ملعب الفالوجا. وهي المباراة التي شهدت مستوى متوسطاً من الفريقين، حيث غابت عن أغلبها الإثارة والمتعة، وانحصر اللعب في وسط الملعب في أغلب الأوقات دون خطورة كبيرة.

وبعد انتهاء مباريات الجولة الـ13 بالدوري الممتاز، تستعرض جريدة «الوسط» أبرز الأرقام والإحصاءات كالتالي:
شهدت الجولة الماضية، تسجيل 15هدفاً في المجموعتين، المجموعة الأولى 11 هدفاً، والثانية 4 أهداف، وكانت نتائج المباريات على النحو التالي..

المجموعة الأولى: «الهلال» يفوز على «الأهلي بنغازي» بهدف دون رد، والتعادل الإيجابي بين «النصر» و«الأخضر» بنتيجة هدفين مقابل هدفين، وفوز «الصداقة» على «دارنس» بنتيجة هدفين مقابل هدف، والتعادل السلبي بين «خليج سرت» و«التعاون»، وفوز «شباب الجبل» على «التحدي» بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليصل مجموع أهداف المجموعة الأولى إلى 11 هدفاً.

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المجموعة الثانية..
جرت ثلاث مباريات فقط في الأسبوع الثالث عشر، بعد أن تم تأجيل مباراتي «الاتحاد» و«المحلة»، و«الأهلي طرابلس» مع «الاتحاد المصراتي»، بسبب المشاركة الأفريقية، حيث انتهت مباراة «المدينة» و«الأولمبي» بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، و«الشط» و«السويحلي» بالتعادل السلبي، والتعادل الإيجابى بين «أبوسليم» و«الخمس» بنتيجة هدف مقابل هدف، ليصل مجموع أهداف المجموعة إلى 4 أهداف.
- مجموع الأهداف: مجموع الأهداف المسجلة حتى الأسبوع الثالث عشر 250 هدفاً في بطولة الدوري الليبي الممتاز هذا الموسم، حيث شهدت المجموعة الأولى تسجيل 150 هدفاً، أما المجموعة الثانية فقد شهدت 100 هدف.

- ترتيب المجموعة الأولى: «الأهلي بنغازي» 34 نقطة، «الأخضر» 28 نقطة، «النصر» 26 نقطة، «الهلال» 20 نقطة، «الصداقة» 17 نقطة، «التعاون» 15 نقطة، «دارنس» 12 نقطة، «شباب الجبل» 12 نقطة، «خليج سرت» 8 نقطة، «التحدي» 7 نقاط.

ترتيب المجموعة الثانية..
«الأولمبي» في الصدارة برصيد 21 نقطة، «الاتحاد» 19 نقطة، منقوصاً منه أربع مباريات، «الأهلي طرابلس» 17 نقطة، منقوصاً منه ثلاث مباريات، «السويحلي» 17 نقطة، «المدينة» 16نقطة، منقوصاً منه مباراة، «الاتحاد المصراتي» 15نقطة، منقوصاً منه مباراتان، «أبوسليم» 15 نقطة، منقوصاً منه مباراة، «المحلة» 13 نقطة، منقوصاً منه مباراة، «الخمس» 12 نقطة، «الشط» 4 نقاط.

متفرقات بالدوري الممتاز
«الهلال» يلحق أول خسارة بـ«الأهلي بنغازي» بعد الفوز في 12 مباراة. وفريق «خليج سرت» عاد بتعادل ثمين من أجدابيا وجمع في رصيده 8 نقاط من 5 تعادلات وفوز واحد و7 خسائر. فريق «المدينة» يحقق التعادل السابع هذا الموسم، ليصبح رصيد الفريق 16 نقطة منقوصاً منه مباراة.

اللاعب عبد الرحمن العمامي أضاع ركلة جزاء، وأضاع ثلاث نقاط ثمينة لفريقه «الأخضر». وشهدت مباراة «الأخضر» و«النصر» تسجيل أربعة أهداف. كما شهد الأسبوع قمة مباريات الدوري، حيث شهد قمة «الهلال» و«الأهلي بنغازي»، و«النصر» مع «الأخضر». وبعد انتهاء مباريات الجولة الـ13 من الدوري الممتاز، سيكون الصراع بين الثلاثي «الأخضر» و«النصر» و«الهلال» لحجز البطاقتين الثانية والثالثة في الدوري السداسي في المجموعة الأولى.

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«المسابقات» تصدر عقوبات الجولة الـ13
واعتمدت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، نتائج مباريات الأسبوع الرابع، من مرحلة الإياب (الجولة الـ13) في الدوري الليبي الممتاز.

وكشفت لجنة المسابقات العقوبات المسلطة عن اللاعبين والمرافقين والأندية والمشجعين، حيث تمت معاقبة علي رمضان العمامي، لاعب «النصر»، بالإيقاف عن المشاركة مع فريقه مباراة واحدة، مع غرامة مالية 500 دينار، وذلك طبقاً لنص المادة (17) فقرة (3) من لائحة الجزاءات. كما تمت معاقبة مدير الكرة بنادي «الأخضر»، محمد الجيلاني، بالإيقاف أيضاً مباراة واحدة مع غرامة مالية 300 دينار، وفقاً لنص المادة (38) فقرة (4) من لائحة الجزاءات.

وعلى صعيد الأندية تمت معاقبة أندية «الهلال» و«شباب الجبل» بغرامة مالية ألف دينار، بينما طالت عقوبات الجماهير أندية «التعاون» و«الصداقة» بغرامة مالية 3 آلاف دينار، ومعاقبة جماهير «الخمس» بغرامة مالية 6 آلاف دينار، مع نقل المباراة المقبلة للفريق خارج أرضه.

مباراة بالدوري الليبي لكرة القدم. (الإنترنت)
مباراة بالدوري الليبي لكرة القدم. (الإنترنت)
«الوسط» تستعرض أبرز أرقام وإحصاءات الجولة الـ13 بالدوري الممتاز
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