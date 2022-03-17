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مصر تفوز على ليبيا برباعية وتتصدر بطولة شمال أفريقيا تحت 17 عاما

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 17 مارس 2022, 02:58 مساء
مصر تفوز على ليبيا برباعية وتتصدر بطولة شمال أفريقيا تحت 17 عاما
مباراة مصر وليبيا في بطولة شمال أفريقيا تحت 17 عاما. (الإنترنت)
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جرت أمس بالجزائر، مبارتان في الجولة الثانية لبطولة شمال أفريقيا لكرة القدم 17 عامًا، انتهيتا بتعادل الجزائر والمغرب دون أهداف وفوز مصر على ليبيا بأربعة أهداف دون رد.

جاءت أهداف المنتخب المصري بإمضاء اللاعبين، محسن محروس في الدقيقة 29، وهدفين للاعب إبراهيم عبدالكريم في الدقيقة 37 والدقيقة 39، وأضاف اللاعب محمد عبدالعظيم الهدف الرابع  في الدقيقة 62.

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أبرز النتائج
الجزائر × ليبيا 1/ 0

مصر × تونس 3/ 2

مصر ×  ليبيا 4 / 0

الجزائر × المغرب 0/ 0 

الترتيب بعد الجولة 2
مصر 6  نقاط، الجزائر 4 نقاط، المغرب نقطة واحدة، وليبيا وتونس دون نقاط. يشار إلى أن تونس والمغرب خاض كل منهما مباراة واحدة.

وغدًا الجمعة 18 مارس، ستقام مبارتان الأولى ستجمع المغرب مع مصر، ويعقبها مباراة ليبيا وتونس، والأحد 20 مارس، تونس تتبارى مع المغرب، ومصر تلتقي الجزائر، وتختتم البطولة الثلاثاء 22 مارس بمبارتي ليبيا مع المغرب، والجزائر مع تونس.

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