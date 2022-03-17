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تعرف على نتائج مباريات الأربعاء في الدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الخميس 17 مارس 2022, 12:21 مساء
تعرف على نتائج مباريات الأربعاء في الدوري الممتاز
مباراة النصر والهلال في الدوري الممتاز. (الإنترنت)
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اختُتمت أمس منافسات الأسبوع الخامس إيابًا، بالدوري الليبي الممتاز لكرة القدم الموسم الرياضي الجاري (2021-2022) بإقامة 5 مباريات.

وفيما يلي نتائج مباريات أمس.
في ملعب مصراتة، انتهت مباراة السويحلي والمدينة بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين مقابل هدفين، وسجل هدفي المدينة يعقوب عبدالله وحسام اللعباني، بينما سجلي هدفي السويحلي أنس كحول والصغير الكانوني.

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بهذه النتيجة أضاف كل فريق نقطة في رصيده؛ حيث أصبح فريق المدينة 17 نقطة والسويحلي 18 نقطة.

التعاون × شباب الجبل
وفي ملعب شيخ الشهداء، أمطر فريق التعاون مرمى شباب الجبل بأربعة أهداف نظيفة تناوب على تسجيل الأهداف كل من محمد حسام سليمان وعلي اشتيوي وخطاب النجار وماهر العبيدي. وأصبح التعاون رصيده 18 نقطة وشباب الجبل رصيده 12 نقطة.

الصداقة × التحدي
وفي المباراة الثالثة بين الصداقة والتحدي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، سجل هدف التحدي أحمد المكاري وسجل هدف الصداقة معتصم التائب من علامة الجزاء.

بهذه النتيجة أضاف كل فريق نقطة في رصيده الصداقة وأصبح رصيده 18 نقطة والتحدي 8 نقاط.

أبوسليم × الشط
وفي المباراة الرابعة التي أقيمت أمس، عمق فريق أبوسليم جراح الشط بالفوزعليه بهدفين مقابل هدف سجل أهداف أبوسليم المعتصم أبوشناف ومحمد اشتيوي. بهذه النتيجة عزز أبوسليم رصيده وأصبح 18 نقطة والشط 4 نقاط.

النصر × الهلال
وفي ملعب بنينا، أقيمت مباراة قمة الأسبوع والتي جمعت النصر والهلال وانتهت هذه المباراة بفوز فريق النصر بنتيجة هدفين مقابل هدف.

فريق الهلال كان المبادر بالتسجيل من علامة الجزاء؛ حيث سجل للهلال عبدالعزيز البقشي، وسجل هدفي النصر سالم المسلاتي (روما) وخالد مجدي من علامة الجزاء.

بهذه النتيجة، اقترب فريق النصر كثيرًا من التأهل إلى الدور السداسي بعد أن وصل رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث في المجموعة الأولى والهلال لا يزال برصيده السابق 20 نقطة وابتعد عن المنافسة عن الدور السداسي.

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