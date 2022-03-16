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«الوسط» تستعرض مباريات الأهلي طرابلس في الدوري الممتاز والكونفدرالية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 16 مارس 2022, 07:10 مساء
«الوسط» تستعرض مباريات الأهلي طرابلس في الدوري الممتاز والكونفدرالية
فريق الأهلي طرابلس. (الإنترنت)
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يخوض فريق الأهلي طرابلس لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة، 4 مباريات متتالية في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم الموسم الرياضي الجاري (2021-2022)، بالإضافة إلى مبارياته في دوري المجموعات من كأس الاتحاد الأفريقي.

وستكون مباريات الأهلي طرابلس خلال الفترة المقبلة على النحو الآتي:

يلتقي فريق الأهلي طرابلس في الـ20 من مارس الجاري، مع فريق بيراميدز، على ملعب شهداء بنينا الساعة التاسعة ضمن الجولة الخامسة من دوري المجموعات لكأس الكونفدرالية.

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وفي الدوري المحلي، يلتقي الأهلي طرابلس مع فريق المحلة ضمن منافسات الأسبوع السادس إيابًا في الـ25 من مارس. وبعدها يلتقي الأهلي طرابلس في الدوري المحلي أيضًا مع فريق المدينة في الـ28 من الشهر نفسه في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث.

الأهلي طرابلس × الصفاقسي التونسي
ويلتقي الأهلي طرابلس في آخر مباريات دوري المجموعات لكأس الاتحاد الأفريقي مع فريق الصفاقسي التونسي في تونس، في الثالث من شهر إبريل المقبل.

ويتبقى لفريق الأهلي طرابلس 3 مباريات، مباراة دربي العاصمة مع فريق الاتحاد في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني، ومباراة مع فريق الاتحاد المصراتي المؤجلة من الأسبوع الرابع، ومباراة الأهلي طرابلس مع الأولمبي من الأسبوع الخامس.

يذكر أن فريق الأهلي طرابلس رصيده من النقاط حاليًا 17 نقطة ضمن منافسات المجموعة الثانية بالدوري الليبي الممتا لكرة القدم.

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