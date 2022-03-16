انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 1 الهلال» في الدوري الممتاز

القاهرة - بوابة الوسط

شهد ملعب «شهداء بنينا»، فوز فريق النصر على نظيره الهلال، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الإياب (الجولة الـ14) لبطولة الدوري الليبي لكرة القدم الموسم الجاري (2021-2022).

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وبعد قمة الأسبوع، رفع النصر رصيده من النقاط إلى 29 نقطة، من 9 انتصارات وتعادلين، ويأتي الهلال رابعًا بـ20 نقطة من 5 انتصارات و5 تعادلات.

يذكر أن فريق النصر، حقق الفوز على نظيره الهلال، ضمن منافسات ذهاب الدوري الليبي الممتاز، بهدفين مقابل هدف.