قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة النصر والهلال في الدوري

القاهرة - بوابة الوسط

تبث قناة «WTV» مباراة النصر، أمام نظيره الهلال، في تمام الساعة السادسة بتوقيت ليبيا، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

ويسبق المباراة على قناة «WTV» استديو تحليلي، يقدمه مراد دخيل، في حضور خبراء التحليل علي ارحومة وعبدالرحيم نجم وعادل الخمسي ورمزي سويكر.

لمشاهدة استديو تحليل مباراة النصر والهلال عبر قناة «WTV».. اضغط هنا

لمشاهدة استديو تحليل لمباراة النصر والهلال عبر صفحة قناة «WTV» على «فيسبوك».. اضغط هنا

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

وقبل قمة الأسبوع، يحل النصر في المركز الثالث برصيد 26 نقطة، من 8 انتصارات وتعادلين، ويأتي الهلال رابعًا بـ20 نقطة من 5 انتصارات و5 تعادلات.

يذكر أن فريق النصر، حقق الفوز على نظيره الهلال، ضمن منافسات ذهاب الدوري الليبي الممتاز، بهدفين مقابل هدف.