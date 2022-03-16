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بث مباشر «WTV».. مباراة «السويحلي × المدينة» في الدوري الممتاز

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 مارس 2022, 04:01 مساء
بث مباشر «WTV».. مباراة «السويحلي × المدينة» في الدوري الممتاز
مباراة «السويحلي × المدينة» في الدوري الممتاز. (بث مباشر)
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يواجه فريق السويحلي نظيره المدينة حاليًا، ضمن مباريات الإياب (الجولة الـ14) لبطولة الدوري الليبي لكرة القدم الموسم الجاري (2021-2022).

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التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

وانطلقت مباريات الجولة أول أمس الإثنين بمباراة واحدة جمعت الاتحاد المصراتي وضيفه المحلة وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وشهد ملعب «شهداء بنينا»، التعادل الإيجابي بهدف لمثله بين فريق الأهلي بنغازي أمام دارنس، كما اكتسح فريق الأخضر نظيره خليج سرت بنتيجة (6-1) في الأسبوع نفسه من مسابقة الدوري الليبي الممتاز.

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