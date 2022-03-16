قناة «WTV» تبث استديو تحليليا قبل مواجهتي «السويحلي×المدينة» و«النصر×الهلال» في الدوري.. الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط

في جولة جديدة، تبث قناة «WTV»، اليوم الأربعاء، مبارتين ضمن الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، وتنطلق المباراة الأولى في تمام الساعة الثالثة والنصف، بمواجهة السويحلي والمدينة، والمباراة الثانية في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً وتجمع النصر والهلال.

يسبق المبارتين بنصف ساعة استديو تحليلي على قناة «WTV»، يقدمه مراد دخيل، في حضور خبراء التحليل علي ارحومة وعبدالرحيم نجم وعادل الخمسي ورمزي سويكر.

وانطلقت مباريات الجولة أول أمس الإثنين بمباراة واحدة جمعت الاتحاد المصراتي وضيفه المحلة وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وشهد ملعب «شهداء بنينا»، التعادل الإيجابي بهدف لمثله بين فريق الأهلي بنغازي أمام دارنس، كما اكتسح فريق الأخضر نظيره خليج سرت بنتيجة (6-1) في الأسبوع نفسه من مسابقة الدوري الليبي الممتاز.

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