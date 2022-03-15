بث مباشر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي × دارنس» في الدوري الممتاز

القاهرة - بوابة الوسط

يشهد ملعب «شهداء بنينا»، مواجهة بين فريق الأهلي بنغازي مع دارنس، ضمن مباريات الإياب (الجولة الـ14) لبطولة الدوري الليبي لكرة القدم الموسم الجاري (2021-2022).

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التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

يذكر أن الأهلي بنغازي يدخل المباراة وهو متصدر المجموعة الأولى بـ34 نقطة، بينما يدخل فريق دارنس سابع المجموعة برصيد 12 نقطة.

وكان فاز فريق الأهلي بنغازي على نظيره دارنس في لقاء الذهاب بهدف لصفر.