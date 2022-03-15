قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة الأهلي بنغازي ودارنس في الدوري

القاهرة - بوابة الوسط

تبث قناة «WTV» مباراة الأهلي بنغازي، أمام نظيره دارنس، في تمام الساعة السادسة بتوقيت ليبيا، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

ويسبق المباراة على قناة «WTV» استديو تحليلي، يقدمه عبدالرزاق بالحاج، في حضور خبراء التحليل علي ارحومة وعبدالرحيم نجم وعادل الخمسي ورمزي سويكر.

لمشاهدة استديو تحليل مباراة الأهلي بنغازي ودارنس عبر قناة «WTV».. اضغط هنا

لمشاهدة استديو تحليل لمباراة الأهلي بنغازي ودارنس عبر صفحة قناة «WTV» على «فيسبوك».. اضغط هنا

يذكر أن الأهلي بنغازي يدخل المباراة وهو متصدر المجموعة الأولى بـ34 نقطة، بينما يدخل فريق دارنس سابع المجموعة برصيد 12 نقطة.

وكان فاز فريق الأهلي بنغازي على نظيره دارنس في لقاء الذهاب بهدف لصفر.