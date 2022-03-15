بث مباشر عبر قناة «WTV».. الأخضر 0 - 0 خليج سرت

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت مباراة الأخضر وخليج سرت في الدوري الليبي، وتبث قناة «WTV»، اليوم الثلاثاء، مبارتين ضمن الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

المباراة الأولى تجمع الأخضر وخليج سرت، والمباراة الثانية في تمام الساعة السادسة مساءً وتجمع الأهلي بنغازي ودارنس.

يسبق المبارتين بنصف ساعة استديو تحليلي على قناة «WTV»، يقدمه عبدالرزاق بالحاج، في حضور خبراء التحليل علي ارحومة وعبدالرحيم نجم وعادل الخمسي ورمزي سويكر.

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وبدأت مباريات الجولة أمس الإثنين بمباراة واحدة جمعت الاتحاد المصراتي وضيفه المحلة وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

على ملعب بنينا، يستضيف الأهلي بنغازي متصدر المجموعة الأولى برصيد 34 نقطة فريق دارنس سابع المجموعة برصيد 12 نقطة.

وبملعب البيضاء، الأخضر ثاني المجموعة الأولى بـ28 نقطة يلتقي خليج سرت تاسع المجموعة بثماني نقاط.