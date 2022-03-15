Atwasat

وجبة كروية على مائدة قناة «WTV» بمباراتين في الدوري.. بعد قليل

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 مارس 2022, 02:58 مساء
وجبة كروية على مائدة قناة «WTV» بمباراتين في الدوري.. بعد قليل
خبراء التحليل الكروي في قناة «WTV». (خاص - بوابة الوسط)
alwasat radio

تبث قناة «WTV»، اليوم الثلاثاء، مباراتين ضمن الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، وتنطلق المباراة الأولى في تمام الساعة الثالثة، بمواجهة الأخضر وخليج سرت، والمباراة الثانية في تمام الساعة السادسة مساءً وتجمع الأهلي بنغازي ودارنس.

يسبق المباراتين بنصف ساعة استديو تحليلي على قناة «WTV»، يقدمه عبدالرزاق بالحاج، في حضور خبراء التحليل علي ارحومة وعبدالرحيم نجم وعادل الخمسي ورمزي سويكر.

وانطلقت مباريات الجولة أمس الإثنين بمباراة واحدة جمعت الاتحاد المصراتي وضيفه المحلة وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

على ملعب بنينا يستضيف الأهلي بنغازي متصدر المجموعة الأولى برصيد 34 نقطة فريق دارنس سابع المجموعة برصيد 12 نقطة.

وبملعب البيضاء الأخضر ثاني المجموعة الأولى بـ28 نقطة يلتقي خليج سرت تاسع المجموعة بثماني نقاط.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إلى أي مدى يمكن أن ينخفض الذهب والنفط؟

إلى أي مدى يمكن أن ينخفض الذهب والنفط؟
فوز جديد لثلاثي ليبيا في شطرنج العرب ببغداد

فوز جديد لثلاثي ليبيا في شطرنج العرب ببغداد
روسيا تحد من صادرات الحبوب إلى 4 دول

روسيا تحد من صادرات الحبوب إلى 4 دول
موسكو: التحفظ على الطائرات الأجنبية التي تتواجد على الأراضي الروسية

موسكو: التحفظ على الطائرات الأجنبية التي تتواجد على الأراضي الروسية
«كلب» يسجن شرطيا أميركيا

«كلب» يسجن شرطيا أميركيا
إيلون ماسك يدعو بوتين إلى نزال فردي.. الرهان أوكرانيا

إيلون ماسك يدعو بوتين إلى نزال فردي.. الرهان أوكرانيا
كشف موعد وحكم مواجهة «الأهلي طرابلس» ضد «بيراميدز» في «الكونفيدرالية»

كشف موعد وحكم مواجهة «الأهلي طرابلس» ضد «بيراميدز» في «الكونفيدرالية»
رونالدو.. مهمة جديدة في دوري الأبطال لإنقاذ عودته الثانية إلى «أولد ترافورد»

رونالدو.. مهمة جديدة في دوري الأبطال لإنقاذ عودته الثانية إلى «أولد ترافورد»
«أوكرانيا تشتعل» .. غوتيريس يطالب بوقف «المأساة» في أوكرانيا ومنح فرصة للحوار

«أوكرانيا تشتعل» .. غوتيريس يطالب بوقف «المأساة» في أوكرانيا ومنح فرصة للحوار
الحكومة البريطانية توجه رسالة إلى أنصار «تشيلسي» بشأن الروسي أبراموفيتش

الحكومة البريطانية توجه رسالة إلى أنصار «تشيلسي» بشأن الروسي أبراموفيتش
صندوق النقد: حرب أوكرانيا تعرض الأمن الغذائي العالمي للخطر

صندوق النقد: حرب أوكرانيا تعرض الأمن الغذائي العالمي للخطر
رئيس اللجنة العسكرية الأوروبية: الأمم المتحدة المنوطة بحظر الطيران فوق أوكرانيا كما حدث في ليبيا

رئيس اللجنة العسكرية الأوروبية: الأمم المتحدة المنوطة بحظر الطيران فوق أوكرانيا ...
روسيا تعرض على الهند شراء النفط وسلع أخرى بالروبل

روسيا تعرض على الهند شراء النفط وسلع أخرى بالروبل
«وسط الخبر»: توتر أمني في طرابلس وتحذير أممي من العنف

«وسط الخبر»: توتر أمني في طرابلس وتحذير أممي من العنف
ألمانيا تعتزم شراء ما يصل إلى 35 طائرة مقاتلة «إف 35» أميركية

ألمانيا تعتزم شراء ما يصل إلى 35 طائرة مقاتلة «إف 35» أميركية
بالصور: مكتبة «الملك إدريس» تختتم مؤتمرها الثقافي العلمي الأول

بالصور: مكتبة «الملك إدريس» تختتم مؤتمرها الثقافي العلمي الأول
سعوديات يقدن سيارات أجرة لتحسين دخلهن ومواجهة الغلاء

سعوديات يقدن سيارات أجرة لتحسين دخلهن ومواجهة الغلاء
«نسخة إلى الرأي العام»: الإخفاء القسري في ليبيا إلى متى؟

«نسخة إلى الرأي العام»: الإخفاء القسري في ليبيا إلى متى؟
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
فوز وتعادلان في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم
فوز وتعادلان في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم
المصلي: نهائي سوبر كرة القدم المصغرة بين التحدي والجامعة السنوسية السبت المقبل
المصلي: نهائي سوبر كرة القدم المصغرة بين التحدي والجامعة السنوسية...
أميركي ينضم لصفوف سلة الأهلي طرابلس
أميركي ينضم لصفوف سلة الأهلي طرابلس
بعثة المنتخب الليبي لألعاب القوى لذوي الإعاقة تغادر إلى دبي
بعثة المنتخب الليبي لألعاب القوى لذوي الإعاقة تغادر إلى دبي
فوز مصر والجزائر في افتتاح بطولة شمال أفريقيا 17 عاما وخسارة ليبية
فوز مصر والجزائر في افتتاح بطولة شمال أفريقيا 17 عاما وخسارة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 2 الأخضر» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 2 الأخضر» في الدوري ......
انتهت عبر قناة «WTV».. الشط 0-0 الأهلي طرابلس
انتهت عبر قناة «WTV».. الشط 0-0 الأهلي طرابلس...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الهلال 1 - 0 الأهلي بنغازي » في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الهلال 1 - 0 الأهلي بنغازي » في ......
تحديد موعد مباراة الأهلي طرابلس ووفاق صبراتة في كأس ليبيا
تحديد موعد مباراة الأهلي طرابلس ووفاق صبراتة في كأس ليبيا...
«بوابة الوسط» تستعرض بالصور مسيرة الراحل الهلالي الدولي الليبي «بوكر»
«بوابة الوسط» تستعرض بالصور مسيرة الراحل الهلالي الدولي ......
المزيد
بث مباشر عبر قناة «WTV».. الأخضر 0 - 0 خليج سرت
بث مباشر عبر قناة «WTV».. الأخضر 0 - 0 خليج سرت...
وجبة كروية على مائدة قناة «WTV» بمباراتين في الدوري.. بعد قليل
وجبة كروية على مائدة قناة «WTV» بمباراتين في الدوري.. بعد ......
الاتحاد يتمسك بطموحات التأهل عبر بوابة رويال ليوباردس بـ«الكونفدرالية»
الاتحاد يتمسك بطموحات التأهل عبر بوابة رويال ليوباردس ......
فوز مصر والجزائر في افتتاح بطولة شمال أفريقيا 17 عاما وخسارة ليبية
فوز مصر والجزائر في افتتاح بطولة شمال أفريقيا 17 عاما وخسارة......
بعثة المنتخب الليبي لألعاب القوى لذوي الإعاقة تغادر إلى دبي
بعثة المنتخب الليبي لألعاب القوى لذوي الإعاقة تغادر إلى دبي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط