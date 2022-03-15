وجبة كروية على مائدة قناة «WTV» بمباراتين في الدوري.. بعد قليل

القاهرة - بوابة الوسط

تبث قناة «WTV»، اليوم الثلاثاء، مباراتين ضمن الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، وتنطلق المباراة الأولى في تمام الساعة الثالثة، بمواجهة الأخضر وخليج سرت، والمباراة الثانية في تمام الساعة السادسة مساءً وتجمع الأهلي بنغازي ودارنس.

يسبق المباراتين بنصف ساعة استديو تحليلي على قناة «WTV»، يقدمه عبدالرزاق بالحاج، في حضور خبراء التحليل علي ارحومة وعبدالرحيم نجم وعادل الخمسي ورمزي سويكر.

وانطلقت مباريات الجولة أمس الإثنين بمباراة واحدة جمعت الاتحاد المصراتي وضيفه المحلة وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

على ملعب بنينا يستضيف الأهلي بنغازي متصدر المجموعة الأولى برصيد 34 نقطة فريق دارنس سابع المجموعة برصيد 12 نقطة.

وبملعب البيضاء الأخضر ثاني المجموعة الأولى بـ28 نقطة يلتقي خليج سرت تاسع المجموعة بثماني نقاط.