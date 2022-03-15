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الأهلي طرابلس يتوج بطلا لكأس ليبيا في الكرة الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 15 مارس 2022, 09:56 صباحا
الأهلي طرابلس يتوج بطلا لكأس ليبيا في الكرة الطائرة
تتويج الأهلي طرابلس في الكرة الطائرة. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
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أُسدل الستار، أمس الإثنين، بقاعة 17 فبراير بطرابلس على نهائيات كأس ليبيا للكرة الطائرة للموسم الرياضي 2021-2022 بتتويج الأهلي طرابلس بلقب الكأس بعد الفوز على الأهلي بنغازي بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25-13، 25-23، 25-20).

أدار المباراة الحكمان الدوليان عبدالحكيم رمضان حكما أول وجلال دهان حكما ثانيا، والمسجل حمزة الكوني، ومساعد مسجل منى الغناي واليبرو فتحية الشريف.
 
وتولى مهمة مراقبة الخطوط الحكام عبدالسلام بلعوطة وعلي اشتيوي وفتح الله الروياتي وعبدالسلام البكراوي وراقبها عبدالسلام الكشكري.

الترتيب النهائي لمسابقة الكأس
الترتيب الأول الأهلي طرابلس ست نقاط، وجاء الأهلي بنغازي ثانيا بنقطتين، والسويحلي ثالثا برصيد نقطة واحدة.

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