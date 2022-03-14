Atwasat

النائب عبدالقادر حسن يطلع وزير الرياضة على أوضاع البنية التحتية للقطاع بالجنوب

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 مارس 2022, 05:37 مساء
النائب عبدالقادر حسن يطلع وزير الرياضة على أوضاع البنية التحتية للقطاع بالجنوب
وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية، عبدالشفيع الجويفي، يستقبل عضو مجلس النواب عن دائرة أوباري بالجنوب عبدالقادر حسن.. (الإنترنت)
alwasat radio

استقبل وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية، عبدالشفيع الجويفي، اليوم الإثنين، عضو مجلس النواب عن دائرة أوباري بالجنوب عبدالقادر حسن، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس.

وبحث اللقاء أوضاع البنية التحتية لقطاع الرياضة بالمنطقة الجنوبية، وما تعانيه من تهالك في مرافقها، وآلية وضع الحلول العاجلة لها، من حيث الشروع في صيانة عدد من المرافق الرياضية بمناطق الجنوب الليبي.

- الجويفي يهنئ الأهلي طرابلس على إنجاز «الكونفدرالية»
- عبدالسلام عبدالله غويلة وزيرا للرياضة
- مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية يرافق وزير الرياضة في زيارة لمنتخب «السلة» بالقاهرة

النهوض بالبنية التحتية
من جانبه أكد وزير الرياضة خلال اللقاء، أن وزارة الرياضة، ومن ضمن خططها الاستراتيجية، تعمل على النهوض بالبنية التحتية الرياضية، بمختلف المدن والمناطق في ليبيا، وذلك وفق الإمكانات المتاحة لها، وتوفير الرعاية للأندية، والاتحادات، بمختلف مناطق ليبيا دون استثناء.

دعم المؤسسات الرياضية
وأثنى عضو مجلس النواب عبدالقادر حسن، خلال اللقاء على مجهودات وزير الرياضة، والدور الذي يقوم به من أجل دعم المؤسسات الرياضية ومرافقها، في الجنوب الليبي، وتحديدًا المشاريع التي تم تنفيذها الفترة الماضية.

ويهدف هذا اللقاء لحلحلة كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه المؤسسات الرياضية بالمنطقة الجنوبية؛ لأن إحياء مرافقها يعتبر من أهم أولويات وزارة الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«وسط الخبر»: توتر أمني في طرابلس وتحذير أممي من العنف

«وسط الخبر»: توتر أمني في طرابلس وتحذير أممي من العنف
الذهب هذا الأسبوع بين قرار «الفيدرالي» الأميركي ومستجدات الحرب على أوكرانيا

الذهب هذا الأسبوع بين قرار «الفيدرالي» الأميركي ومستجدات الحرب على أوكرانيا
ألمانيا تعتزم شراء ما يصل إلى 35 طائرة مقاتلة «إف 35» أميركية

ألمانيا تعتزم شراء ما يصل إلى 35 طائرة مقاتلة «إف 35» أميركية
ليفربول يعلن 4 بدائل لصلاح بعد انهيار مفاضاوت بقائه في «أنفيلد»

ليفربول يعلن 4 بدائل لصلاح بعد انهيار مفاضاوت بقائه في «أنفيلد»
الجيش الروسي يعلن قتل «مرتزقة أجانب» في ضربات بمناطق أوكرانية (فيديو)

الجيش الروسي يعلن قتل «مرتزقة أجانب» في ضربات بمناطق أوكرانية (فيديو)
بالفيديو: «الاتحاد» يعلن جاهزيته لمواجهة «شبيبة الساورة» الجزائري في «الكونفدرالية»

بالفيديو: «الاتحاد» يعلن جاهزيته لمواجهة «شبيبة الساورة» الجزائري في ...
سعوديات يقدن سيارات أجرة لتحسين دخلهن ومواجهة الغلاء

سعوديات يقدن سيارات أجرة لتحسين دخلهن ومواجهة الغلاء
اعتقال 250 متظاهرا في روسيا يرفضون غزو أوكرانيا

اعتقال 250 متظاهرا في روسيا يرفضون غزو أوكرانيا
«نسخة إلى الرأي العام»: الإخفاء القسري في ليبيا إلى متى؟

«نسخة إلى الرأي العام»: الإخفاء القسري في ليبيا إلى متى؟
أسعار النفط.. دروس تتكرر

أسعار النفط.. دروس تتكرر
«هذا المساء»: القوة القاهرة مجددا.. من يعبث بورقة النفط؟

«هذا المساء»: القوة القاهرة مجددا.. من يعبث بورقة النفط؟
كاركاتير خيري - نقار الحديد!

كاركاتير خيري - نقار الحديد!
رسام يتوقع «انتصار» أوكرانيا في «غياب القمر الأسود»

رسام يتوقع «انتصار» أوكرانيا في «غياب القمر الأسود»
فرانس برس: من سيكون له الكلمة الأخيرة في النزاع بأوكرانيا: السلاح أم الدبلوماسية؟

فرانس برس: من سيكون له الكلمة الأخيرة في النزاع بأوكرانيا: السلاح أم ...
السعودية تعدم 81 شخصا خلال 24 ساعة دينوا بجرائم مرتبطة «بالإرهاب»

السعودية تعدم 81 شخصا خلال 24 ساعة دينوا بجرائم مرتبطة «بالإرهاب»
فرانس برس: صورة أنغيلا ميركل تحت المجهر بسبب تقاربها مع موسكو خلال فترة حكمها

فرانس برس: صورة أنغيلا ميركل تحت المجهر بسبب تقاربها مع موسكو خلال فترة حكمها
النشرة الاقتصادية: 91.42 مليار دينار الناتج المحلي في 2021 والتضخم 4.1%

النشرة الاقتصادية: 91.42 مليار دينار الناتج المحلي في 2021 والتضخم 4.1%
وليامز: الدبيبة وباشاغا قد يجريان «محادثات مباشرة» لبحث حل الأزمة السياسية في ليبيا

وليامز: الدبيبة وباشاغا قد يجريان «محادثات مباشرة» لبحث حل الأزمة السياسية في ...
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
لقاء مرتقب بين الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي في كأس الطائرة
لقاء مرتقب بين الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي في كأس الطائرة
الليبي يوسف الحصادي يعتلي صدارة شطرنج العرب بالعراق
الليبي يوسف الحصادي يعتلي صدارة شطرنج العرب بالعراق
مصراتة تشهد قرعة مباريات دوري وكأس القدم المصغرة بالمنطقة الثالثة
مصراتة تشهد قرعة مباريات دوري وكأس القدم المصغرة بالمنطقة الثالثة
ليبيا تلتقي الجزائر في افتتاح بطولة شمال أفريقيا 17 عاما
ليبيا تلتقي الجزائر في افتتاح بطولة شمال أفريقيا 17 عاما
الاتحاد المصراتي يستضيف المحلة في انطلاق الأسبوع الـ14 من مسابقة الدوري الليبي الممتاز
الاتحاد المصراتي يستضيف المحلة في انطلاق الأسبوع الـ14 من مسابقة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 2 الأخضر» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 2 الأخضر» في الدوري ......
انتهت عبر قناة «WTV».. الشط 0-0 الأهلي طرابلس
انتهت عبر قناة «WTV».. الشط 0-0 الأهلي طرابلس...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الهلال 1 - 0 الأهلي بنغازي » في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الهلال 1 - 0 الأهلي بنغازي » في ......
تحديد موعد مباراة الأهلي طرابلس ووفاق صبراتة في كأس ليبيا
تحديد موعد مباراة الأهلي طرابلس ووفاق صبراتة في كأس ليبيا...
9 مباريات في مسابقة كأس ليبيا لكرة القدم.. الثلاثاء
9 مباريات في مسابقة كأس ليبيا لكرة القدم.. الثلاثاء...
المزيد
النائب عبدالقادر حسن يطلع وزير الرياضة على أوضاع البنية التحتية للقطاع بالجنوب
النائب عبدالقادر حسن يطلع وزير الرياضة على أوضاع البنية ......
انتهت عبر «WTV».. الاتحاد المصراتي 1-1 المحلة
انتهت عبر «WTV».. الاتحاد المصراتي 1-1 المحلة...
الأهلي طرابلس يعزز رصيده والاتحاد يتعثر أمام الساورة الجزائري في «الكونفدرالية»
الأهلي طرابلس يعزز رصيده والاتحاد يتعثر أمام الساورة ......
الاتحاد المصراتي يستضيف المحلة في انطلاق الأسبوع الـ14 من مسابقة الدوري الليبي الممتاز
الاتحاد المصراتي يستضيف المحلة في انطلاق الأسبوع الـ14 من ......
ليبيا تلتقي الجزائر في افتتاح بطولة شمال أفريقيا 17 عاما
ليبيا تلتقي الجزائر في افتتاح بطولة شمال أفريقيا 17 عاما...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط