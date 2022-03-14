النائب عبدالقادر حسن يطلع وزير الرياضة على أوضاع البنية التحتية للقطاع بالجنوب

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية، عبدالشفيع الجويفي، اليوم الإثنين، عضو مجلس النواب عن دائرة أوباري بالجنوب عبدالقادر حسن، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس.

وبحث اللقاء أوضاع البنية التحتية لقطاع الرياضة بالمنطقة الجنوبية، وما تعانيه من تهالك في مرافقها، وآلية وضع الحلول العاجلة لها، من حيث الشروع في صيانة عدد من المرافق الرياضية بمناطق الجنوب الليبي.

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النهوض بالبنية التحتية

من جانبه أكد وزير الرياضة خلال اللقاء، أن وزارة الرياضة، ومن ضمن خططها الاستراتيجية، تعمل على النهوض بالبنية التحتية الرياضية، بمختلف المدن والمناطق في ليبيا، وذلك وفق الإمكانات المتاحة لها، وتوفير الرعاية للأندية، والاتحادات، بمختلف مناطق ليبيا دون استثناء.

دعم المؤسسات الرياضية

وأثنى عضو مجلس النواب عبدالقادر حسن، خلال اللقاء على مجهودات وزير الرياضة، والدور الذي يقوم به من أجل دعم المؤسسات الرياضية ومرافقها، في الجنوب الليبي، وتحديدًا المشاريع التي تم تنفيذها الفترة الماضية.

ويهدف هذا اللقاء لحلحلة كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه المؤسسات الرياضية بالمنطقة الجنوبية؛ لأن إحياء مرافقها يعتبر من أهم أولويات وزارة الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية.