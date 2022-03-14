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الاتحاد المصراتي يستضيف المحلة في انطلاق الأسبوع الـ14 من مسابقة الدوري الليبي الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 14 مارس 2022, 03:01 مساء
الاتحاد المصراتي يستضيف المحلة في انطلاق الأسبوع الـ14 من مسابقة الدوري الليبي الممتاز
مباراة الاتحاد المصراتي أمام الخمس. (صفحة نادي الاتحاد المصراتي عبر فيسبوك)
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تنطلق اليوم الإثنين الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بمباراة واحدة تجمع الاتحاد المصراتي خامس المجموعة الثانية بـ15 نقطة مع ضيفه المحلة ثامن المجموعة بـ13نقطة.

باقي مباريات الجولة
على ملعب بنينا يستضيف الأهلي بنغازي متصدر المجموعة الأولى برصيد 34 نقطة فريق دارنس سابع المجموعة برصيد 12 نقطة.

وبملعب البيضاء الأخضر ثاني المجموعة الأولى بـ28 نقطة يلتقي خليج سرت تاسع المجموعة بثماني نقاط.

وعلى ملعب شحات، التحدي عاشر المجموعة بسبع نقاط يحل ضيفا على الصداقة خامس الأولى بـ17 نقطة.

وشباب الجبل يلتقي التعاون بملعب شيخ الشهداء، والنصر يلتقي الهلال بملعب شهداء بنينا، والسويحلي يلتقي المدينة بملعب مصراتة، وأبوسليم يلتقي الشط بملعب الزواية.

ونظرا لمشاركة ناديي الاتحاد والأهلي طرابلس في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية» جرى تأجيل مباراتي الخمس والاتحاد، والأهلي طرابلس مع الأولمبي.

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