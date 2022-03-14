ليبيا تلتقي الجزائر في افتتاح بطولة شمال أفريقيا 17 عاما

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق اليوم الإثنين بالجزائر بطولة شمال أفريقيا لكرة القدم تحت 17 عاما بمشاركة منتخبات ليبيا ومصر وتونس والجزائر والمغرب.

وتقام المنافسات بنظام النصف دوري، وتجمع مباراة الافتتاح منتخبا ليبيا والجزائر، ويعقبها مباراة تونس ومصر، ويخلد منتخب المغرب للراحة.

الأربعاء 16 مارس الجاري، ستقام مباراتين أيضا الأولى ستجمع ليبيا ومصر، ويعقبها مباراة المغرب والجزائر.

الجمعه 18مارس، المغرب تلتقي مصر، ويعقبها مباراة ليبيا وتونس.

الأحد 20 مارس، تونس تتبارى مع المغرب، مصر تلتقي الجزائر.

تختتم البطولة الثلاثاء 22 مارس بمباراتي ليبيا مع المغرب، والجزائر مع تونس.