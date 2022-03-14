مصراتة تشهد قرعة مباريات دوري وكأس القدم المصغرة بالمنطقة الثالثة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت أمس الأحد بقاعة الاجتماعات بفندق سفاري بمدينة مصراتة قرعة مسابقة الكأس والدوري لكرة القدم المصغرة لفرق المنطقة الثالثة بحضور رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة مصطفى المصلي.

حضر أيضا رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، ورئيس وأعضاء الاتحاد الفرعي بالمنطقة الثالثة، ومندوبو أندية التحدي مصراتة والجهاد والصخرة والشباب والأفريقي زليتن وماجر والأحرار ونجوم البازة.

وحضر جانب من مراسم القرعة رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة، وأسفرت نتائج قرعة الكأس عن المباريات التالية:

الأفريقي يلتقي ماجر، والصخرة يتبارى مع التحدي، والأحرار يلاقي الجهاد، ونجوم البازة مع الشباب.

أما قرعة الدوري جاءت مباريات أسبوعها الأول لتشهد مواجهة الأفريقي للشباب، والأحرار يتبارى مع التحدي، والصخرة مع الجهاد، ونجوم البازة يلاقي ماجر.

مراسم قرعة مباريات دوري وكأس القدم المصغرة. (فيسبوك)