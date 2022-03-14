لقاء مرتقب بين الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي في كأس الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يسدل الستار، الإثنين، بقاعة 17 فبراير بطرابلس، على مسابقة كأس ليبيا للكرة الطائرة للموسم الرياضي 2021-2022 وتجمع المباراة النهائية الأهلي طرابلس، والأهلي بنغازي وكلاهما حقق الفوز في مباراته الأولى على فريق السويحلي.

الأهلي طرابلس فاز على السويحلى بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، والأهلي بنغازي فاز على السويحلي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين كانت نتائجها، تقدم السويحلي بنتيجة الشوطين الأول والثاني (25-23، 25-18).

وتمكن الأهلي بنغازي من الفوز بالشوطين الثالث والرابع (25-23، 25-23)، وجرى اللجوء للشوط الحاسم الذي انتهى لصالح الأهلي بفارق نقطتين (16-14).



أدار المباراة الحكمان الدوليان عبدالسلام الرفاعي حكما أول وعبدالحكيم رمضان حكما ثانيا، وتولى عملية التسجيل الحكام فتح الله الروياتي ومنى الغناي وفتحية الشريف، وتولى مراقبة خطوط الحكام عبدالسلام بلعوطة ومحمد المسود وحمزة الكوني وعبدالسلام البكراوي، وراقبها عادل الرياني.