بالفيديو: «الاتحاد» يعلن جاهزيته لمواجهة «شبيبة الساورة» الجزائري في «الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط

يحل فريق «الاتحاد» الليبي ضيفًا على فريق «شبيبة الساورة» الجزائري، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية لبطولة كأس «الكونفدرالية» الأفريقية.

وكشفت الصفحة الرسمية لنادي الاتحاد عبر «فيسبوك» جاهزية «العميد» للمواجهة المرتقبة، ويتصدر فريق «الاتحاد» الليبي المجموعة برصيد 7 نقاط، ويحتاج الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده على التأهل للدور الثاني في المجموعة الثانية، بينما يأتي شبيبة الساورة في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

ويأتي في المركز الثاني أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي برصيد 6 نقاط، بينما يتذيل رويال ليبوباردس الترتيب دون نقاط.

وانتهت مباراة الذهاب بين فريقي الاتحاد وشبيبة الساورة الجزائري، التي أُقيمت بملعب شهداء بنينا بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف.