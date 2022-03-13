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4 مواجهات في ملاكمة النصف احترافية ببنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 13 مارس 2022, 07:06 مساء
4 مواجهات في ملاكمة النصف احترافية ببنغازي
منافسات في الملاكمة الليبية. (صفحة الاتحاد الليبي للملاكمة عبر فيسبوك)
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أكد حكم الملاكمة مفتاح بوعزة في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» أنه تم إجراء عملية الميزان لبطولة الملاكمة النصف احترافية والتي ستقام بعد غدٍ الثلاثاء بصالة نادي المدينة ببنغازي تحت إشراف وتنظيم لجنة الاحتراف بالاتحاد الليبي للملاكمة.
 
وأضاف بوعزة أن مباريات نصف احتراف «WSB» ستقام من خمس جولات وسيقوم بإدارتها حكام من الاتحاد الفرعي للملاكمة ببنغازي، على النحو الآتي:

وزن الخفيف، الملاكم مصطفى طقطق يلتقي أحمد الكوم، وفي وزن الوسط الملاكم معين البوسيفي يتبارى مع محمد العوامي، وفي وزن المتوسط الملاكم محمد اشتيوي ينازل إبراهيم الساحلي، وفي وزن الثقيل الملاكم مفتاح عبدالقادر يلتقي فرج المقصبي.

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