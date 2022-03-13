طائرة الأهلي طرابلس تتخطى السويحلي في نهائيات كأس ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انطلقت، أمس السبت، بقاعة 17 فبراير بطرابلس، نهائيات كأس ليبيا للكرة الطائرة للموسم الرياضي 2021-2022، بمشاركة فرق الأهلي طرابلس والسويحلي والأهلي بنغازي، بنظام التجمع من نصف دوري.

مباراة الافتتاح انتهت بفوز الأهلي طرابلس على السويحلي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد كانت نتائجها (25-23، 23-25، 25-21، 25-12)، أدار المباراة الحكمان الدوليان جلال دهان حكمًا أول، وعبدالحكيم رمضان حكمًا ثانيًا، والمسجلان فتح الله الروياتي وحمزة الكوني.

أما مراقبو خطوط الحكام، فهم عبدالسلام بلعوطة ومحمد المسود وعلي اشتيوي وعبدالسلام البكراوي ونادر عريبي.

ويشهد، اليوم الأحد، مباراة السويحلي والأهلي بنغازي، وتختتم النهائيات غدًا الإثنين بمباراة الأهلي طرابلس مع الأهلي بنغازي.