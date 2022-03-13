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انتهت في الكونفدرالية: زاناكو 2 - 3 الأهلي طرابلس (الفقيه يسجل ثنائية والمهدي الثالث)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 مارس 2022, 05:20 مساء
انتهت في الكونفدرالية: زاناكو 2 - 3 الأهلي طرابلس (الفقيه يسجل ثنائية والمهدي الثالث)
مباراة زاناكو والأهلي طرابلس في الكونفدرالية. (صورة مثبتة من الفيديو)
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فاز فريق كرة القدم الأول بنادي «الأهلي طرابلس» (3-2) على فريق «زاناكو» في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى ببطولة «الكونفدرالية»، اليوم الأحد، في العاصمة الزامبية لوساكا.

ينافس الأهلي طرابلس «الزعيم» بقوة في المجموعة الأولى، حيث رفع رصيده إلى 9 نقاط من 3 انتصارات، وخسارة أمام المتصدر «بيراميدز» المصري، ينما يأتي «الصفاقسي» التونسي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيرًا متذيل المجموعة «زاناكو» دون نقاط.

جاء تشكيل الأهلي طرابلس ليضم: محمد نشنوش ووسام بوسنينة وأحمد التربي ومنصور رزق ومحمد المنير ومؤيد جدور وأيوب عياد ومحمد الفقيه ومحمد الترهوني ومحمد الطبال وصالح الطـاهر، وضمت دكة البدلاء عبدالحكيم التركي وبدر حسن ومحمود عكاشة وعلي معتوق ومأب شكري وطلحة رزق ومحمد أبوزريق ومعتز أبوشينة ومعتز المهدي.

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