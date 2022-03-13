3 انتصارات لليبيا في «عربية الشطرنج»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

حقق الثلاثي الليبي، أمس السبت، الفوز في الجولة الرابعة ببطولة العرب للشطرنج، ففي بطولة 14 عامًا فاز الليبي عمرو فطيس على اللبناني يوسف حمزة ورفع رصيده إلى 2.5 نقطة.



وفي بطولة 16 عاًما حقق الليبي يوسف الحصادي الفوز على العماني حمودي البوسعيدي ورفع رصيده إلى 3 نقاط، وفي بطولة 20 عامًا تفوق الليبي علي العر على المصري هاني كامل ورفع رصيده إلى نقطتين.

الجولة الخامسة

تشهد بطولة 14عامًا مواجهة بين الفلسطيني محمد صابر المتصدر برصيد 3.5 نقطة وملاحقه المباشر التونسي وائل شقرون 3 نقاط، والليبي عمرو فطيس 2.5 نقطة يتبارى مع العراقي أمين محمد 3 نقاط.

وفي بطولة 16 عامًا يتصدر المصري محمد علاء الدين برصيد 3.5 نقطة ومن خلفه ستة لاعبين برصيد 3 نقاط وبكسر التعادل جاء ثانيًا السوري ريان ذيب وثالثًا الليبي يوسف الحصادي.

واليوم الأحد، يلتقي في الجولة الخامسة يوسف الحصادي الجزائري طارق هلال تصنيف 1991، وفي بطولة 20 عامًا ينفرد الجزائري إبراهيم اأمين بالصدارة بـ4 نقاط، ويلاحقه العراقي ربيع صباح 3.5 نقطة، وثالثًا السوري كريم هندي 3 نقاط، ورابعًا اللبناني جورجي 2.5 نقطة، وخامسًا الليبي علي العر نقطتين، وفي الجولة الخامسة الليبي علي العر يتبارى مع العراقي ريباز ناصر.

منافسات الشطرنج بمشاركة ليبية. (فيسبوك)

منافسات الشطرنج بمشاركة ليبية. (فيسبوك)