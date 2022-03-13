الأهلي طرابلس ضيف زاناكو الزامبي في «الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط

يلتقي فريق كرة القدم الأول بنادي «الأهلي طرابلس» بفريق «زاناكو» في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى ببطولة «الكونفدرالية»، اليوم الأحد، في العاصمة الزامبية لوساكا، بعد أن وصلت البعثة على متن طائرة خاصة، وينافس الأهلي طرابلس «الزعيم» بقوة في المجموعة الأولى، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط من فوزين، وخسارة أمام المتصدر «بيراميدز» المصري صاحب الـ9 نقاط، بينما يأتي «الصفاقسي» التونسي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيراً متذيل المجموعة «زاناكو» دون نقاط.

وحقق فريق «زاناكو» الزامبي، الأحد الماضي، الفوز في الدوري المحلي، وذلك عندما تغلب على حساب نظيره «باور ديناموس» بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، وذلك قبل ملاقاة «الأهلي طرابلس» في «الكونفدرالية» الأفريقية، ليواجه ممثل الكرة الليبية «الأهلي طرابلس» مستضيفه «زاناكو» الزامبي وهو منتشٍ بالفوز والرغبة في تحقيق أول نقاط في البطولة الأفريقية، في لقاء مهم.

أما «الأهلي طرابلس» فتعادل سلبياً أمام فريق «الشط» في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الأول «إياب»، من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، التي أُقيمت على ملعب الزاوية، ورفع فريق «الأهلي طرابلس» رصيده إلى 17 نقطة، بينما رفع الشط رصيده إلى 3 نقاط، وأصبح مهدداً بالهبوط لدوري الدرجة الأولى، كما نجح «الأهلي طرابلس» في التأهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس ليبيا، بعد التفوق على نظيره «وفاق صبراتة»، بثلاثية مقابل هدف، وجاءت أهداف «الأهلي طرابلس» بتوقيع نورالدين القليب وأنيس سلتو من علامة الجزاء ومأب شكري، فيما سجل هدف وفاق صبراتة محمود قشوط بهذه النتيجة يلتقي فريق «الأهلي طرابلس» في دور الـ32 مع نظيره فريق الفالوجا.

في الوقت نفسه يراقب «الأهلي طرابلس» منافسه، حيث كلف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» طاقم تحكيم رواندياً لإدارة مباراة «الصفاقسي» التونسي وضيفه «بيراميدز» المصري، التي ستقام الأحد المقبل أيضاً ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة «الكونفدرالية» الأفريقية، ويتكون طاقم التحكيم الرواندي من حكم وسط جون كلود إيشموي، بمساعدة المساعد الأول ديدون موتيمانا، والمساعد الثاني ريموند نوناتي، والحكم الرابع لويز هاكيزمانا، ويراقب المباراة الفاتح أحمد بن أبا بكر من السودان، ومراقب الحكام بادارا دياتا من السنغال، والمنسق العام مادي ديالو من مالي، والمنسق الأمني الجزائري عماد الدين محمدو، والمراقب الصحي الدكتور شفيق جارايا من تونس.

ويعول «الأهلي طرابلس» على خبرات مدربه التونسي فتحي الجبال، بعدما تعاقدت اللجنة التسييرية المكلفة إدارة نادي «الأهلي طرابلس» معه خلفاً للمدرب الفرنسي برنادر سيموندي، الذي أُقيل نتيجة وضعية الفريق الأول في الدوري، ويمتلك فتحي الجبال تجربة تدريبية مع عدة أندية عربية وتوج خلال مسيرته بعدة ألقاب أهمها لقب دوري المحترفين السعودي، وكأس السوبر مع نادي «الفتح»، ودرب فرق «الصفاقسي» و«الملعب» التونسي و«أهلي جدة» و«الفتح» السعودي و«المغرب الفاسي» و«الكويت» الكويتي، وخاض «الأهلي طرابلس» مع المدرب التونسي فتحي الجبال الاختبار الأفريقي الثاني له أمام «الصفاقسي» التونسي ونجح في تخطي عقبته، بعد أن تعثر في اختباره الأفريقي الأول خلال الجولة الافتتاحية الأولى أمام فريق «بيراميدز» المصري بهدفين لهدف، وكان المدرب الفرنسي بيرنارد سيموندي قاد الفريق خلال المواجهات الأولى في بطولة «الكونفدرالية» ونجح في قيادة الفريق للتأهل إلى دور المجموعات عقب إقصائه فريق «الملعب» المالي بفضل ركلات الترجيح، لكنه أخفق في مواصلة النتائج الجيدة.