«بوابة الوسط» ترصد الدوري الليبي الممتاز بالأرقام وتستعرض أجندة المباريات

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

اختتمت، أمس الجمعة، مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بتسجيل 15هدفا في المجموعتين، المجموعة الأولى11 هدفا، والثانية 4 أهداف، وكانت نتائج المباريات على النحو التالي:

المجموعة الأولى

الهلال يفوز على الأهلي بنغازي بهدف دون رد، والتعادل الإيجابي بين النصر والأخضر بنتيجة هدفين مقابل هدفين، وفوز الصداقة على دارنس بنتيجة هدفين مقابل هدف، والتعادل السلبي بين خليج سرت والتعاون، وفوز شباب الجبل على التحدي بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليصل مجموع أهداف المجموعة الأولى إلى 11 هدفا.

المجموعة الثاني

جرت ثلاث مباريات فقط في الأسبوع الثالث عشر، بعد أن تم تأجيل مباراة الاتحاد والمحلة، والأهلي طرابلس مع الاتحاد المصراتي، بسبب المشاركة الأفريقية، حيث انتهت مباراة المدينة والأولمبي بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، والشط والسويحلي بالتعادل السلبي، والتعادل الإيجابى بين أبوسليم والخمس بنتيجة هدف مقابل هدف، ليصل مجموع أهداف المجموعة إلى 4 أهداف.

مجموعة الأهداف

مجموع الأهداف المسجلة حتى الأسبوع الثالث عشر 250 هدفا، المجموعة الأولي تم تسجيل 133 هدفا والثانية 77 هدفا.

ترتيب المجموعة الأولى

الأهلي بنغازي 34 نقطة، الأخضر 28 نقطة، النصر 26 نقطة، الهلال 20 نقطة، الصداقة 17 نقطة، التعاون 15 نقطة، دارنس 12 نقطة، شباب الجبل 12 نقطة، وخليج سرت 8 نقطة، التحدي 7 نقاط.

ترتيب المجموعة الثانية

الأولمبي في الصدارة برصيد 21 نقطة، الاتحاد 19 نقطة، منقوصا من أربع مباريات، الأهلي طرابلس 17 نقطة، منقوصا من ثلاث مباريات، والسويحلي 17 نقطة، والمدينة 16نقطة، منقوص من مباراة، والاتحاد المصراتي 15نقطة، منقوصا من مباراتين، وأبوسليم 15نقطة، منقوصا من مباراة، والمحلة 13نقطة، منقوصا من مباراة، والخمس 12 نقطة، الشط 4 نقاط.

متفرقات بالدوري الممتاز

الهلال يلحق أول خسارة بالأهلي بنغازي بعد الفوز في 12 مباراة، فريق خليج سرت عاد بتعادل ثمين من أجدابيا وجمع في رصيده 8 نقاط من 5 تعادلات وفوز واحد و7 خسائر، فريق المدينة يحقق التعادل السابع هذا الموسم، ليصبح رصيد الفريق 16 نقطة منقوص من مباراة.

اللاعب عبد الرحمن العمامي اضاع ركلة جزاء وأضاع ثلاثة نقاط ثمينة لفريقه الأخضر، وشهدت مباراة الأخضر والنصر تسجيل أربع أهداف، كما شهد الأسبوع قمة مباريات الدوري، حيث شهد قمة الهلال والأهلي بنغازي، والنصر مع الأخضر.

الصراع سيكون بين الثلاثي الأخضر والنصر والهلال لحجز البطاقة الثانية والثالثة في الدوري السداسي في المجموعة الأولى، الهلال يلتقي النصر في قمة مدينة ودربي بنغازي.

مباريات المجموعة الأولى

الإثنين 14 مارس، الأهلي بنغازي يلتقي درانس بملعب بنينا والأخضر يلتقي خليج سرت بملعب شيخ الشهداء والصداقة يلتقي التحدي بملعب شحات.

الثلاثاء 15 مارس شباب الجبل يلتقي التعاون بملعب شيخ الشهداء والنصر يلتقي الهلال بملعب شهدا بنينا.

مباريات المجموعة الثانية

الإثنين 14 مارس، الاتحاد المصراتي مع المحلة بملعب مصراتة.

الأربعاء 16 مارس، السويحلي يلتقي المدينة بملعب مصراتة، وأبوسليم يلتقي الشط بملعب الزواية.

وتم تأجيل مباراة الخمس والاتحاد، والأهلي طرابلس مع الأولمبي، بسبب المشاركة الأفريقية.