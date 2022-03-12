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بوخريص: مباريات الدوري والكأس على ملعب بشير جودة بالمرج

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 مارس 2022, 05:50 مساء
بوخريص: مباريات الدوري والكأس على ملعب بشير جودة بالمرج
أحمد بوخريص. (وكالة الأنباء الليبية)
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يعاني ملعب شهداء بنينا كأغلب المنشآت الرياضية، مشاكل في بنيته التحتية، وعدم ملائمته لتنظيم المباريات على أرضه، بحسب المواصفات التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

حول هذا الموضوع صرح مدير مكتب المشروعات بشركة المنشآت الرياضية بالمنطقة الشرقية أحمد بوخريص، لوكالة الأنباء الليبية بخصوص دخول ملعب شهداء بنينا بنغازي إلى التحوير وتغيير أرضيته الصناعية.

وقال بوخريص «في البداية أتقدم بالشكر إلى مدير جهاز تطوير المدن مهندس ناجي المعداني، الذي كانت له وقفة جادة لمدينة بنغازي بعد تخاذل عدة شخصيات وأجهزة في الدولة، حيث أعطى الإذن لشركة الملاعب القابضة للشروع في تغيير أرضية ملعب شهداء بنينا بالمواصفات التي طلبها الاتحاد الدولي لكرة القدم».

وأضاف بوخريص«الشركة باشرت بالفعل في عملها وتنتظر وصول الأرضية الجديدة في غضون شهر تقريبا، وسيكون اللعب لمباريات الدوري الممتاز ومسابقة الكأس، فوق ملعب بشير جودة بمدينة المرج».

وعن مدة جاهزية ملعب بنينا أكد بوخريص بأن الملعب سيكون جاهزا قبل شهر يونيو المقبل، ليتم اعتماده من الفيفا لأربع سنوات متتالية.

وبشأن ملعب 28 مارس سابقا قال بوخريص: «العمل متوقف ولم نرى إلا أعمال إزالة لبعض المخلفات داخل الملعب، وأن المبلغ المخصص للملعب وقيمته 113مليون دينار ليبي، تم تحويلها إلى جهاز المراكز الإدارية في طرابلس، ولم يصل منها شيء إلى الشركة الألمانية المنفذة، ليبقى ملعب بنغازي كما هو حاليا وفي السابق».

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