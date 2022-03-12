الأهلي طرابلس يفقد السلتو أمام زاناكو الزامبي.. الأحد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يلتقي غدًا، الأحد، فريق الأهلي طرابلس بالعاصمة الزامبية لوساكا مع فريق زاناكو ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الآفريقية.

الأهلي طرابلس يطمح لتحقيق نتيجة إيجابية تؤهله إلى الدور الثاني بعد أن حقق 6 نقاط من ثلاث مباريات حيث فاز على الصفاقسي التونسي وزاناكو وخسر مباراته الأولى أمام فريق بيراميدز المصري وله مباراة مهمة أمام فريق الصفاقسي التونسي مساء غدا الأحد أيضا.

وكانت بعثة الأهلي طرابلس وصلت مساء الخميس إلى زامبيا وأجرى الفريق الجمعة تدربيات بالملعب الجماعي بلوساكا استعدادا للمباراة المهمة.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بنتيجة هدفين لأهلي طرابلس، وسيغيب عن اللقاء مهاجم الفريق أنيس السلتو لأسباب خاصة.

بعثة الأهلي طرابلس في المطار. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)