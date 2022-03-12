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فوز وتعادل وخسارة لليبيا في عربية الشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 12 مارس 2022, 05:36 مساء
فوز وتعادل وخسارة لليبيا في عربية الشطرنج
الليبي علي العر. (فيسبوك)
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حقق الليبي علي العر فوزه الأول في منافسات 20 عامًا ببطولة العرب للشطرنج على حساب التونسي أدم براني، وفي بطولة 14 عاما تعادل الليبي عمرو فطيس مع السوري حمزة مسعود، وفي بطولة 16 عاما فقد الليبي يوسف الحصادي مباراته أمام السوري ريان ذيب.

وضعية لاعبى ليبيا بعد الجولة الثالثة
بطولة 14 عاما يتصدرها الفلسطيني محمود صابر بـ3 نقاط، ويلاحقه اللبناني محمود بديع 2.5 نقطة، ويأتي الليبي عمرو فطيس ثامنا بـ1.5 نقطة.
 
وفي بطولة 16 عاما الصدارة للسوري ريان ذيب برصيد 3 نقاط، ويلاحقه المصري محمد علاء الدين 2.5 نقطة، ويأتي الليبي يوسف الحصادي ثالثا برصيد نقطتين.

وفي بطوله 20 عاما باتت الصدارة للجزائري لأمين إبراهيم بـ3 نقاط، وأقرب الملاحقين اللبناني جورجي 2.5 نقطة، ويأتي الليبي علي العر ثامنا برصيد نقطة واحدة.
 
مباريات الجولة الرابعة
وفي الجولة الرابعة، اليوم السبت، الليبي عمرو فطيس 1.5 نقطة يلتقي اللبناني يوسف كرم بنقطة، وفي بطولة 16عاما الليبي يوسف الحصادي يلتقي العماني حمودي البوسعيدي وكلاهما بنقطتين، وفي بطولة 20 عاما يلتقي الليبي علي العر مع المصري هاني كامل.

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