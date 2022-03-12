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4 مباريات في الدوري الليبي لكرة السلة.. السبت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 12 مارس 2022, 03:45 مساء
4 مباريات في الدوري الليبي لكرة السلة.. السبت
مباراة لفريق السلة بنادي الجزيرة. (صفحة نادي الجزيرة عبر فيسبوك)
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يتجدد الموعد، اليوم السبت، مع أربع مباريات في الجولة السابعة من مسابقة الدوري الليبي لكرة السلة، بقاعة قرطبة بطرابلس ستقام مبارتان لفرق المجموعة الأولى، الأولمبي يلتقي منتخب 18 عامًا، ويعقبها مباراة المدينة مع الشباب.

وفي بنغازي ستقام مبارتان أيضًا في المجموعة الثانية، المباراة الأولى تجمع الهلال مع السلفيوم، ويعقبها مباراة النصر والتحدي.

الإثنين، ستقام بقاعة قرطبة بطرابلس مبارتان أيضًا، الأهلي طرابلس يلتقي الجزيرة، ويعقبها مباراة الاتحاد واليرموك.

يشار إلى أن الجولة السابعة لدوري السلة انطلقت الخميس بفوز الأهلي بنغازي على المروج بنتيجة (80-69).

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