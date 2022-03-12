«الكونفدرالية» بالتوقيت الليبي

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان

وصلت بعثة فريق كرة القدم الأول بنادي الاتحاد إلى الجزائر العاصمة استعدادًا لمباراته المرتقبة أمام مستضيفه فريق شبيبة الساورة الجزائري ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية ببطولة «الكونفدرالية»، المقرر إقامتها الأحد المقبل، حيث حطت بعثة ممثل الكرة الليبية الرحال بالجزائر قادمة من جنوب أفريقيا، بعد رحلة شاقة عقب التفوق على فريق رويال ليوباردس بهدفين لهدف وجاء وصول الفريق قبل ستة أيام من موعد مباراة الجولة المقبلة.

وقطعت بعثة نادي الاتحاد الرحلة إلى الجزائر في 14 ساعة من جنوب أفريقيا لملاقاة شبيبة الساورة على ملعب الخامس من جويلية وسيقود اللقاء طاقم تحكيم مصري مكون من الحكم الدولي المصري محمود البنا والمساعد أول هاني عبدالفتاح، والمساعد الثاني الدولي سامي هلهل وحكم رابع أحمد الغندور، ويسعى فريق الاتحاد الليبي خلال المباراة لتعزيز رصيده وصدارته لهذه المجموعة حيث انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف.

وعاد فريق الاتحاد بفوز ثمين بعد أن تجاوز فريق رويال ليوباردس بنتيجة (2-1) في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة «الكونفدرالية» الأفريقية التي أقيمت على ملعب مومبيلا، وجاء الشوط الأول اتحاديًا بنتيجة هدفين نظيفين سجل الهدف الأول معاذ عيسى في الدقيقة الثانية مع بداية المباراة وأضاف الثاني عمر الخوجة في الدقيقة ٣٥ من زمن المباراة، وفي الشوط الثاني، قلص فريق رويال ليوباردس فارق الأهداف وسجل لاعبه عبدالعزيز هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 53 من زمن اللقاء.

يتصدر الاتحاد المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط أما فريق أورلاندو الجنوب أفريقي فبات برصيد ست نقاط وشبيبة الساورة الجزائري برصيد أربع نقاط ورويال ليوباردس دون نقاط، وجاء تربع الاتحاد على عرش المجموعة بعدما حقق فوزين وتعادلا في مرحلة الذهاب، الأمر الذي يزيد مواجهة بطل الجزائر على أرضه سخونة وإثارة نظرا لرصيده المتقارب مع الاتحاد حيث يأتي بأربع نقاط والفوز يدفع به إلى منافسة قوية، بينما نجاح الاتحاد في الفوز أو التعادل يبقى على حظوظ «العميد» في الصدارة حتى إشعار آخر. من ناحية أخرى وبنهاية مباريات مرحلة الذهاب انتهت العقوبة المسلطة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» على حارس مرمى الفريق الأول بنادي الاتحاد الدولي الليبي معاذ اللافي، الذى أصبح جاهزًا للمشاركة مع «العميد» في «الكونفدرالية» والبداية أمام رويال ليبوباردس الإسواتيني على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي بمدينة بنغازي، وكان اللافي تعرض للعقوبة من قبل «كاف» بحرمانه من المشاركة مع الفريق لمدة ست مباريات قبل تقليصها إلى ثلاث مباريات بعد الاستئناف، وجاءت عقوبة اللافي بعد تحصله على بطاقة حمراء تلقاها على إثر تدخله العنيف على الدولي الليبي حمدو الهوني لاعب الترجي التونسي في مباراة الفريقين بدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

سبق وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» رسمياً تأهل فريق الاتحاد ممثل ليبيا في كأس «الكونفدرالية» إلى دوري المجموعات، بعد انسحاب فريق أنيمبا النيجيري، لعدم حضوره إلى مدينة بنغازي، لملاقاة فريق الاتحاد على ملعب «شهداء بنينا»، معتبرًا الاتحاد فائزًا بثلاثة أهداف نظيفة، وقد أكد مراقب الاتحاد الأفريقي «كاف» الليبي محمد قريميده، تأهل الاتحاد رسمياً إلى دور المجموعات في بطولة «الكونفدرالية»، بعد إبلاغ نادي أنيمبا النيجيري الـ«كاف» بعدم تمكنه من لعب المباراة، وقد حاول فريق أنيمبا تأجيل المباراة أو نقلها إلى ملعب محايد، لكن «كاف» ونادي الاتحاد رفضا الطلب، ليتأكد تأهل الاتحاد إلى دور المجموعات.