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فوز وخسارتان لليبيا في عربية الشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 12 مارس 2022, 02:01 مساء
فوز وخسارتان لليبيا في عربية الشطرنج
يوسف الحصادي. (فيسبوك)
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حققت ليبيا، أمس الجمعة، فوزًا واحدًا في الجولة الثانية لبطولة العرب للشطرنج للشباب والناشئين التي تتواصل بالعاصمة العراقية بغداد عن طريق اللاعب يوسف الحصادي في بطولة 16 عامًا على اليمني خالد وليد، بينما فقد عمرو فطيس مباراته في بطولة 14 عامًا أمام اللبناني بديع محمد وفقد علي العر مباراته في بطولة 20 عامًا أمام الفلسطيني مصعب عبدالوهاب.

يشار إلى أن فرصة إنهاء المباراة لاحت للاعبين علي  العر في أكثر من مرة وأيضًا عمرو فطيس طلب خصمه إنهاء المباراة بالتعادل أكثر من ثلاث مرات وعمرو يرفض وقد دخل في مغامرة أدت إلى خسارته رغم أن  كان لديه 3 قطع حصان وبيدقين مقابل حصان وبيدق لمنافسه اللبناني بديع محمد.

مباريات الجولة الثالثة
في أهم مباريات الجولة الثالثة، اليوم السبت، في بطولة 14 عامًا عمرو فطيس برصيد نقطة يلتقي السوري حمزة مسعود دون تصنيف وبرصيد 1.5 نقطة.

وفي بطولة 16 عامًا لقاء المتصدرين يوسف الحصادي تصنيف 1989 مع السوري ريان ذيب تصنيف 1706 وكليهما بنقطتين في رصيده من فوزين متتاليتين.

وفي  البطولة ذاتها 16 عاما، المصري محمد علاء الدين تصنيف 2001 يلتقي الفلسطيني مجيد التل دون تصنيف وكلاهما بـ1.5 نقطة.

والعراقي علاء زايد تصنيف 1898 يتبارى مع اللبناني أركدان أيوب تصنيف 1852 وكلاهما بـ1.5 نقطة.

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