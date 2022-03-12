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السويحلي والأهلي طرابلس في افتتاح نهائيات كأس ليبيا للكرة الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 12 مارس 2022, 12:37 مساء
السويحلي والأهلي طرابلس في افتتاح نهائيات كأس ليبيا للكرة الطائرة
صورة جماعية لنجوم السويحلي والأهلي طرابلس في الكرة الطائرة. (فيسبوك)
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تنطلق، اليوم السبت، بقاعة 17 فبراير بطرابلس، نهائيات كأس ليبيا للكرة الطائرة، بمشاركة فرق الأهلي بنغازي عن المنطقة الأولى، والسويحلي عن المنطقة الثانية، والأهلي طرابلس عن المنطقة الثالثة.

نهائيات كأس ليبيا للكرة الطائرة، ستقام بنظام نصف دوري، والفريق الأكثر نقاطًا سيُتوج باللقب والانطلاقة، السبت، بمباراة السويحلي والأهلي طرابلس.

أما غدًا الأحد، فسيكون الموعد مع مباراة الأهلي بنغازي مع الخاسر من المواجهة الأولى، وتختتم النهائيات، الإثنين، بمباراة تجمع الفائز من الأولى مع الأهلي بنغازي.

يشار إلى أن المباريات الثلاث ستنطلق بداية من الخامسة مساء.

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