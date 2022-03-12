Atwasat

سيطرة دراجي المدينة على سباق طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 12 مارس 2022, 11:17 صباحا
سيطرة دراجي المدينة على سباق طرابلس
جانب من سباق طرابلس للدراجات. (صفحة الاتحاد الليبي للدراجات عبر فيسبوك)
alwasat radio

نظم الاتحاد الفرعي للدراجات بطرابلس، أمس الجمعة، سباقه الخامس لهذا الموسم للناشئين لمسافة 45 كلم، والأواسط والكبار لمسافة 77 كلم، وخط سير السباق من طريق المطار طرابلس مرورًا بمدينتي السواني والعزيزية وصولًا لمدينة غريان، وجاءت النتائج النهائية للسباق على النحو الآتي:

فئة الكبار
سيطر دارجي المدينة على التراتيب الثلاثة الأولى، بطل السباق قيس عمران بزمن 30:25:2، وجاء ثانيًا الدراج علي الهادي تصوير، وثالثًا أحمد سويكر.

فئة الأواسط
بطل السباق دراج نادي الجمارك أركان الخويلدي، وثانيًا دراج نادي المدينة سند خمير، وثالثًا دراج الأهلي طرابلس بدرعمران.

فئة الناشين
بطل السباق دراج الاتحاد المصراتي عبدالله أبوبكر عبدالله، وجاء ثانيًا الدراج سالم خالد لاعب الأهلي طرابلس، وثالثًا دراج الجمارك مؤمن فيصل الشامس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايدن يتعهد بتجنب مواجهة مباشرة بين حلف شمال الأطلسي وروسيا

بايدن يتعهد بتجنب مواجهة مباشرة بين حلف شمال الأطلسي وروسيا
بالفيديو: الشلماني يكشف أسباب إقامة «سداسي الدوري».. والدول الأقرب للاستضافة

بالفيديو: الشلماني يكشف أسباب إقامة «سداسي الدوري».. والدول الأقرب للاستضافة
الهند تطلق صاروخا «عن طريق الخطأ» باتجاه باكستان

الهند تطلق صاروخا «عن طريق الخطأ» باتجاه باكستان
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الصداقة 2 - 1 دارنس» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الصداقة 2 - 1 دارنس» في الدوري الممتاز
بوتين يتحدث عن «تحولات إيجابية» في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

بوتين يتحدث عن «تحولات إيجابية» في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
قطره 4 أمتار.. ليبيا تحضر أكبر طبق من الكسكسي (صور وفيديو)

قطره 4 أمتار.. ليبيا تحضر أكبر طبق من الكسكسي (صور وفيديو)
الكرملين: بإمكان السوريين التطوع للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا

الكرملين: بإمكان السوريين التطوع للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا
«أمن طرابلس»: استرجاع سيارة مسروقة منذ 5 سنوات

«أمن طرابلس»: استرجاع سيارة مسروقة منذ 5 سنوات
كيف تطيل عمر سيارتك في 6 خطوات؟

كيف تطيل عمر سيارتك في 6 خطوات؟
عزو: تأثرت بفن حسن عريبي وحميد الشاعري خلق موسيقى جديدة

عزو: تأثرت بفن حسن عريبي وحميد الشاعري خلق موسيقى جديدة
الصين: إغلاق مدينة تشانغتشون التي يقطنها 9 ملايين نسمة جراء ارتفاع عدد الإصابات بكورونا

الصين: إغلاق مدينة تشانغتشون التي يقطنها 9 ملايين نسمة جراء ارتفاع عدد الإصابات ...
«فيسبوك» يسمح بالمنشورات «المعادية» لجيش روسيا وقادتها

«فيسبوك» يسمح بالمنشورات «المعادية» لجيش روسيا وقادتها
«التراضي».. يفك ارتباط كليمنتي بـ«فرسان المتوسط» في هدوء

«التراضي».. يفك ارتباط كليمنتي بـ«فرسان المتوسط» في هدوء
المجلس الرئاسي والاتحاد الأفريقي قلقان إزاء وجود حكومتين في ليبيا

المجلس الرئاسي والاتحاد الأفريقي قلقان إزاء وجود حكومتين في ليبيا
نورلاند يتحدث مع الدبيبة وباشاغا ويشير إلى استعدادهما للتفاوض

نورلاند يتحدث مع الدبيبة وباشاغا ويشير إلى استعدادهما للتفاوض
«ويفا» يفتح تحقيقا تأديبيا بحق الخليفي وليوناردو

«ويفا» يفتح تحقيقا تأديبيا بحق الخليفي وليوناردو
مجموعة «الأزمات الدولية»: فقدان الشرعية يجبر حكومتي الدبيبة وباشاغا على قبول التفاوض وعدم التصعيد

مجموعة «الأزمات الدولية»: فقدان الشرعية يجبر حكومتي الدبيبة وباشاغا على قبول ...
رسميا.. إعلان موعد سحب قرعة كأس العالم 2022

رسميا.. إعلان موعد سحب قرعة كأس العالم 2022
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
«التراضي».. يفك ارتباط كليمنتي بـ«فرسان المتوسط» في هدوء
«التراضي».. يفك ارتباط كليمنتي بـ«فرسان المتوسط» في هدوء
3 مباريات في الدوري الممتاز لكرة القدم
3 مباريات في الدوري الممتاز لكرة القدم
بالصور.. السويحلي يتوج بطلا للطائرة الليبية للمرة العاشرة في تاريخه
بالصور.. السويحلي يتوج بطلا للطائرة الليبية للمرة العاشرة في ...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الصداقة 2 - 1 دارنس» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الصداقة 2 - 1 دارنس» في الدوري الممتاز
مواجهات لاعبي ليبيا في الجولة الثانية لشطرنج العرب
مواجهات لاعبي ليبيا في الجولة الثانية لشطرنج العرب
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 2 الأخضر» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 2 الأخضر» في الدوري ......
انتهت عبر قناة «WTV».. الشط 0-0 الأهلي طرابلس
انتهت عبر قناة «WTV».. الشط 0-0 الأهلي طرابلس...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الهلال 1 - 0 الأهلي بنغازي » في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الهلال 1 - 0 الأهلي بنغازي » في ......
«بوابة الوسط» تستعرض مباريات وملاعب دور الـ64 في كأس ليبيا لكرة القدم
«بوابة الوسط» تستعرض مباريات وملاعب دور الـ64 في كأس ليبيا ......
تحديد موعد مباراة الأهلي طرابلس ووفاق صبراتة في كأس ليبيا
تحديد موعد مباراة الأهلي طرابلس ووفاق صبراتة في كأس ليبيا...
المزيد
سيطرة دراجي المدينة على سباق طرابلس
سيطرة دراجي المدينة على سباق طرابلس...
الاتحاد بطل طرابلس للقدم الخماسية
الاتحاد بطل طرابلس للقدم الخماسية...
بالفيديو: الشلماني يكشف أسباب إقامة «سداسي الدوري».. والدول الأقرب للاستضافة
بالفيديو: الشلماني يكشف أسباب إقامة «سداسي الدوري».. والدول ......
مواجهات لاعبي ليبيا في الجولة الثانية لشطرنج العرب
مواجهات لاعبي ليبيا في الجولة الثانية لشطرنج العرب...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الصداقة 2 - 1 دارنس» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الصداقة 2 - 1 دارنس» في الدوري ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط