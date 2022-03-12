سيطرة دراجي المدينة على سباق طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

نظم الاتحاد الفرعي للدراجات بطرابلس، أمس الجمعة، سباقه الخامس لهذا الموسم للناشئين لمسافة 45 كلم، والأواسط والكبار لمسافة 77 كلم، وخط سير السباق من طريق المطار طرابلس مرورًا بمدينتي السواني والعزيزية وصولًا لمدينة غريان، وجاءت النتائج النهائية للسباق على النحو الآتي:

فئة الكبار

سيطر دارجي المدينة على التراتيب الثلاثة الأولى، بطل السباق قيس عمران بزمن 30:25:2، وجاء ثانيًا الدراج علي الهادي تصوير، وثالثًا أحمد سويكر.

فئة الأواسط

بطل السباق دراج نادي الجمارك أركان الخويلدي، وثانيًا دراج نادي المدينة سند خمير، وثالثًا دراج الأهلي طرابلس بدرعمران.