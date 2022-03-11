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مواجهات لاعبي ليبيا في الجولة الثانية لشطرنج العرب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الجمعة 11 مارس 2022, 03:29 مساء
مواجهات لاعبي ليبيا في الجولة الثانية لشطرنج العرب
الليبي عمرو فطيس. (الإنترنت)
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تتواصل بفندق المنصور بالعاصمة العراقية بغداد بطولة العرب للشطرنج ناشئين وشباب، ومباريات لاعبي ليبيا اليوم الجمعة في ثاني الجولات.

مباريات اللاعبين تأتي على النحو التالي:
في بطولة 14عاما الليبي عمرو فطيس تصنيف 1828 يلتقي اللبناني بديع محمد تصنيف 1485، وفي بطولة 16 عاما الليبي يوسف الحصادي تصنيف 1989 يتبارى مع اليمني خالد وليد تصنيف 1619، وفي بطولة 20 عاما الليبي علي العر يلتقي الفلسطيني مصعب عبدالوهاب تصنيف 1836.

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وجاءت نتائج الجولة الأولى التي جرت أمس كالتالي:
فوز عمر فطيس على اللبناني فواز محمد تصنيف 1285، وفوز يوسف الحصادي على التونسي ريان العجيلي تصنيف 1702، وخسارة علي العر أمام اللبناني جورجيو تصنيف 1894.

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