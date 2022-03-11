بالصور.. السويحلي يتوج بطلا للطائرة الليبية للمرة العاشرة في تاريخه

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت أمس بقاعة 17 فبراير بطرابلس، آخر مباراتين في إياب الدور الرباعي لبطولة ليبيا للكرة الطائرة للموسم الرياضي الجديد (2021-2022).

وفاز الأهلي طرابلس على الأهلي بنغازي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، تقدم الأهلي طرابلس بنتيجة الشوطين الأول والثاني 25/ 20، 25 /21 وفي الشوطين الثالث والرابع كان التفوق فيهما للأهلي بنغازي 25/ 23، 25/ 23.

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وحسم الأهلي طرابلس الشوط الخامس لصالحه بنتيجة (15 / 11) ليتفوق بنتيجة المباراة بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

السويحلي × الاتحاد المصراتي

وفي المباراة الثانية فاز السويحلي، على الاتحاد المصراتي، بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها؛ 25 / 22، 25 / 21، 25 / 18.

الترتيب النهائي

السويحلي يتوج بكأس وذهبية بطولة ليبيا لكرة الطائرة وللمرة العاشرة في تاريخه برصيد 15 نقطة، ونال الأهلي طرابلس الميدالية الفضية برصيد 13 نقطة، وتوج الاتحاد المصراتي بالمدالية البرونوية برصيد ست نقاط وحل الأهلي بنغازي رابعا برصيد نقطتين.

السويحلي يتوج بطلا للطائرة الليبية للمرة العاشرة في تاريخه. (الإنترنت)

السويحلي يتوج بطلا للطائرة الليبية للمرة العاشرة في تاريخه. (الإنترنت)