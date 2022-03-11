3 مباريات في الدوري الممتاز لكرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتجدد الموعد، اليوم الجمعة، مع ثلاث مباريات ضمن مباريات الإياب (الجولة الـ13) لبطولة الدوري الليبي لكرة القدم الموسم الجاري (2021-2022).

مباريات اليوم سيكون لها أهميتها للفرق للهروب من مؤخرة الترتيب، وأيضا الوصول للمنطقة الدافئة، فعلى ملعب بنينا التحدي تاسع المجموعة الأولى بسبع نقاط، يستضيف شباب الجبل ثامن المجموعة بتسع نقاط.

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وعلى ملعب شحات، دارنس سابع المجموعة الأولى بـ12 نقطة يحل ضيفا على الصداقة سادس المجموعة بـ14 نقطة، وبملعب الزاوية سيشهد لقاء الشط عاشر المجموعة الثانية بثلاث نقاط يتبارى مع السويحلي خامس المجموعة بـ16 نقطة.

تأجيل مباريات الاتحاد والأهلي طرابلس

ونظرا لارتباط فريقي الاتحاد والأهلي طرابلس بالمشاركة في مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي، جرى تأجيل مباراتي الاتحاد المصراتي والأهلي طرابلس، والمحلة والاتحاد.

أبرز نتائج الجولة الجارية:

الأولمبي × المدينة (1/ 1)

أبوسليم × الخمس (1/ 1)

الهلال × الأهلي بنغازي (1 / 0)

النصر × الأخضر (2 /2)

التعاون × خليج سرت (0 /0)